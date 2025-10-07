De Charly García a Nino Bravo: qué canciones cantó Milei en vivo

El presidente Javier Milei presentó su nuevo libro “La construcción del milagro”, en un show en el arena de Villa Crespo donde cantó junto a “La Banda Presidencial”.

Javier Milei presentó su nuevo libro y cantó un repertorio de seis canciones. Foto: REUTERS

Javier Milei se presentó en la noche del lunes 6 de octubre en el Arena de Villa Crespo para dar a conocer su libro “La construcción del milagro”, acompañado de un show musical en el cual cantó y bailó junto a “La Banda Presidencial” un repertorio de seis canciones.

Esta banda se compone por Bertie y Joaquín Benegas Lynch, en batería y guitarra respectivamente, Lilia Lemoine en coros y Marcelo Duclos (biógrafo de Milei) en el bajo.

Javier Milei presentó su nuevo libro y cantó junto a su banda. Foto: REUTERS

Qué canciones cantó Milei

Demoliendo hoteles - Charly García

El rock del Gato - Los Ratones Paranoicos

Blues del equipaje - La Mississippi

No me arrepiento de este amor - Attaque 77

Dame Fuego - Sandro

Libre - Nino Bravo

Qué dijo Milei luego de su show musical

“Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, apuntó el presidente tras finalizar la interpretación de la canción de Charly García.

Una vez más, Milei se refirió a la “batalla cultural” y sus comienzos en los que “estaba más sólo que Adán en el día de la madre” hasta que se encontró a Manuel Adorni, a quién llamó “un gladiador”.

Milei llamó "gladiador" a Manuel Adorni.

“Quiero darle las gracias a cada uno de los funcionarios, de los diputados, de los senadores que están aquí. Quiero darle gracias además al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También, quiero dar las gracias a cada uno de los representantes del partido de La Libertad Avanza y de las distintas alianzas que hoy se están haciendo presente acá”, destacó el mandatario.

Milei agradeció a Karina Milei y Santiago Caputo en su show. Foto: REUTERS

“La próxima lo hacemos en River porque acá no entran ya” afirmó Adorni. “Estaría bueno meter un Boca” respondió Milei.

Qué se sabe sobre el libro de Milei

Todos los capitulos de “La construcción del milagro” tienen la frase “batalla cultural” en el título por la importancia que el presidente de la República Argentina le da a esta “problemática” con su “principal guía de acción” que es, según él, la gestión y su programa de shock.

“No vamos a emitir un solo peso más y se va a terminar la inflación en la Argentina”, reafirmó Milei.

Javier Milei presentó su nuevo libro: "La construcción del milagro" Foto: REUTERS

“Es un espanto tener la cantidad de pobres que tenemos pero es mejor de lo que teníamos antes y vamos en la dirección correcta”, agregó.

La agenda de la gira federal de Javier Milei

Tras el evento, Milei tiene programado visitar cinco distritos para respaldar a candidatos nacionales clave. El cronograma de actividades, según altas fuentes oficiales, es el siguiente:

Martes : Mar del Plata. Viajará para la inauguración de una planta, donde se mostrará con el intendente Guillermo Montenegro .

Miércoles : sin actividad pública prevista.

Jueves : Mendoza y Santa Cruz. Mendoza : asistirá a un almuerzo en la Cámara de Comercio de San Rafael, actividad impulsada por el gobernador aliado Alfredo Cornejo . Allí, se lo verá con su primer candidato a diputado nacional y actual ministro de Defensa, Luis Petri . Santa Cruz : tras su paso por Cuyo, Milei usaría el avión presidencial para dirigirse al sur, donde tiene agendada una actividad con el primer postulante a diputado nacional por esa provincia, Jairo Guzmán .

Viernes (Mañana) : actividad limitada por YPF .

Sábado: retomará la campaña con viajes a Chaco y Corrientes.

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en la baja de su candidatura.