El presidente viajó a San Lorenzo, Santa Fe, para la entrega del sable corvo de San Martín tras ordenar su traslado desde el Museo Histórico Nacional. Foto: Argentina.gob.ar

Javier Milei encabeza un acto en San Lorenzo, Santa Fe, en la entrega del sable corvo de San Martín que pasará a ser custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo. El arma que usó el Libertador dejó de estar en el Museo Histórico Nacional por decisión del presidente.

El Gobierno ordenó el traslado del sable corvo del General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hasta el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La medida fue formalizada a través del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti y publicado este martes 3 de febrero en el Boletín Oficial.

El acto se lleva adelante con una recreación minuciosa del combate de 1813. Participan efectivos vestidos con uniformes de época, despliegues sincronizados y formaciones que replicaron las maniobras históricas.

Milei llegó al predio junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el trayecto hacia el palco, donde lo esperaban autoridades locales, nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, el jefe de Estado se apartó del protocolo y se acercó corriendo a una de las tribunas para saludar a los asistentes. El acto se caracterizó por un desfile del Regimiento de Granaderos, acompañado por la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada del país y una de las pocas de ese tipo a nivel mundial.

Además, se interpretaron marchas y composiciones tradicionales mientras avanzaban las formaciones militares, las tropas a caballo y los gauchos pertenecientes a agrupaciones tradicionalistas provenientes de distintas provincias.

La orden del Gobierno para retirar el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional

Según establece la normativa, la histórica reliquia, considerada uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional, será trasladada a la sede principal del Regimiento, donde quedará bajo custodia permanente de esa unidad militar. La pieza histórica será resguardada, preservada y protegida conforme a los protocolos de seguridad y conservación aplicables.