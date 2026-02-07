Traslado del sable corvo del General San Martín. Foto: NA

En medio de la polémica, se lleva a cabo el traslado del sable corvo del general San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas.

También estará presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El fallo judicial que avaló el traslado

La Justicia Federal rechazó una medida cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero para evitar el traslado del sable corvo.

El sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional. Foto: NA

La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, no dio por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, el Museo Histórico Nacional.