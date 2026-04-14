Vínculos entre próceres Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante décadas nos contaron una historia argentina construida a fuerza de revoluciones, fechas patrias y enfrentamientos heroicos. Nos enseñaron que el poder se disputaba en cabildos, campos de batalla y discursos encendidos. Pero hay otra cara de esa historia, menos épica y mucho más íntima, que rara vez aparece en los manuales: la Argentina también se construyó alrededor de mesas familiares, lazos de sangre y apellidos repetidos.

Buenos Aires: una ciudad chica, una élite cerrada

A comienzos del siglo XIX, Buenos Aires no era una gran metrópoli. Era una ciudad pequeña, donde todos se conocían, especialmente dentro de los sectores de poder. Las familias influyentes eran siempre las mismas y se cruzaban una y otra vez mediante matrimonios, parentescos, padrinazgos y hasta romances secretos.

En ese contexto, el poder no se votaba como hoy lo imaginamos. El poder se heredaba, se casaba y se aseguraba dentro de un círculo reducido. No era extraño que quienes lideraban la Revolución de Mayo compartieran más que ideales políticos.

Primos, cuñados y revolucionarios

Manuel Belgrano y Juan José Castelli no eran solo compañeros de ideas: eran primos. Miguel de Azcuénaga, miembro clave de la Primera Junta, había estado directamente vinculado al virreinato: fue cuñado del virrey Antonio Olaguer y Feliú. Las fronteras entre “patriotas” y “coloniales” eran mucho más porosas de lo que solemos imaginar.

Manuel Belgrano y Juan José Castelli

Bernardino Rivadavia, presentado como el símbolo de la ruptura con el orden colonial, se casó con una hija del virrey Joaquín del Pino. Además, su entorno familiar lo conectaba con Cornelio Saavedra: la madrastra de Rivadavia era hermana de la esposa del jefe revolucionario. La revolución y el poder colonial no estaban tan enfrentados como nos contaron.

El amor también hizo política

La historia guarda secretos que pocas veces se dicen en voz alta. Manuel Belgrano mantuvo un romance con una hermana de Encarnación Ezcurra, quien más tarde se convertiría en la esposa de Juan Manuel de Rosas. De esa relación nació un hijo que fue ocultado durante años y criado por Rosas y Encarnación.

Pedro Pablo Rosas de Belgrano, historia

Ese dato, incómodo para la historia oficial, muestra hasta qué punto las relaciones personales atravesaban el poder político. Las decisiones no se tomaban solo en despachos: también se gestaban en vínculos íntimos.

Una red que no se cortó con la independencia

La independencia no rompió esta lógica. Los apellidos siguieron reapareciendo generación tras generación. Nicolás Rodríguez Peña estaba emparentado con Gregorio Funes. Gervasio Posadas era cuñado de Domingo French. Santiago de Liniers, figura clave del período colonial, era yerno de los Zárate, y una de sus relaciones amorosas fue abuela de Camila O’Gorman, cuyo destino terminaría en tragedia décadas después.

La trama siguió expandiéndose: Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman eran concuñados. Roque Sáenz Peña, hijo del presidente Luis Sáenz Peña, emparentó su linaje con Carlos Saavedra Lamas, bisnieto de Cornelio Saavedra. Lucio V. Mansilla era sobrino de Rosas.

Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman

Del poder político a la cultura y la literatura

La red no se limitó a la política. José Hernández, autor del Martín Fierro, era sobrino nieto de Juan Martín de Pueyrredón. Jorge Luis Borges fue bisnieto del coronel Manuel Isidoro Suárez, héroe de la independencia. Leandro Alem era tío de Hipólito Yrigoyen, una de las figuras centrales de la democracia moderna.

Incluso San Martín forma parte de este entramado: su hija se casó con el hijo de Antonio González Balcarce. Fray Justo Santa María de Oro era tío de Domingo Faustino Sarmiento. Nada estaba completamente aislado.

José Hernández

¿Conspiración o estructura social?

Mirado desde hoy, este entramado podría parecer una conspiración. Pero tal vez sea más justo entenderlo como lo que fue: una estructura social cerrada, propia de una época donde la elite era pequeña y el acceso al poder estaba restringido.

No todo fue planificado, pero tampoco fue casual. En aquella Buenos Aires antigua, casi todos se conocían, se cruzaban y se influenciaban. En esa cercanía se escribió buena parte de nuestra historia.

Mirar de nuevo para entender mejor

Revisar estos vínculos no significa desacreditar a los próceres. Significa entender cómo funcionaba realmente el poder. La historia argentina no se hizo sólo con gestas heroicas, sino también con vínculos humanos, contradicciones y silencios.

Tal vez, para comprender el país que somos, primero tengamos que aceptar cómo nació: entre revoluciones, sí, pero también entre apellidos que se repetían alrededor de una misma mesa.