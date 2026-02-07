El Gobierno restituirá la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Foto: Argentina.gob.ar

El presidente Javier Milei participará este sábado en la provincia de Santa Fe del acto oficial por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, una de las fechas fundacionales de la historia militar argentina.

En ese marco, el jefe de Estado encabezará la ceremonia de entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, una decisión que reavivó un debate histórico, político y patrimonial en torno a la custodia del símbolo sanmartiniano.

El sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional. Foto: NA

El evento se desarrollará a partir de las 19 en la ciudad de San Lorenzo, lugar donde en 1813 las fuerzas patriotas, al mando de San Martín, derrotaron a las tropas realistas en su primer combate en territorio argentino.

Durante la ceremonia, el sable será trasladado desde el Museo Histórico Nacional hacia el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El fallo judicial que habilitó el traslado

La decisión del Gobierno nacional quedó respaldada esta semana por un fallo de la Justicia Federal. La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal N°12, rechazó una medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes reclamaban que el sable permaneciera en el Museo Histórico Nacional.

En su resolución, la magistrada sostuvo que no se logró demostrar que la donación del sable al Estado argentino hubiera sido realizada “con cargo”, es decir, con la condición específica de que la pieza permaneciera de forma permanente en el museo.

Además, Marra Giménez recordó que el sable corvo no siempre estuvo expuesto en ese espacio: durante varias décadas fue custodiado por el Regimiento de Granaderos, especialmente luego de haber sido robado en dos ocasiones durante la década de 1960. Recién en 2015, mediante un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pieza fue “restituida” al Museo Histórico Nacional.

Renuncia en el Museo Histórico Nacional y antecedentes históricos

El traslado del sable generó consecuencias dentro del ámbito cultural. En ese contexto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable tras la decisión oficial de retirar la pieza del patrimonio exhibido.

Sable corvo de San Martín. Foto: Instagram @mhnarg

Lejos de considerar el conflicto como un hecho aislado, Rodríguez Aguilar señaló que la controversia se inscribe en una larga tradición de disputas alrededor del sable corvo, uno de los símbolos más relevantes de la historia argentina.

“Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó la exdirectora.