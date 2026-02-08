Ordenan el decomiso de los bienes de Walter Bento.

La Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Walter Bento, el exjuez federal condenado a 18 años de cárcel tras ser declarado culpable por ser el jefe de una asociación ilícita que cometió lavado de activos y cobraba coimas en Mendoza.

El tribunal que juzgó al exmagistrado dispuso el decomiso de más de 20 bienes. Si bien por el momento no se conoce el monto total de la medida, se trataría de una suma multimillonaria. En tanto, algunas propiedades y vehículos quedarán a disposición de la Justicia, mientras que otros seguirán en mano de la familia.

Walter Bento, condenado por corrupción judicial. Foto: NA

Según consignó La Nación, se trata de la incautación de al menos siete inmuebles premium, además de siete locales comerciales, cocheras y cinco vehículos de alta gama.

Entre los bienes se encuentra un inmueble ubicado en calle España al 948 de la Ciudad de Mendoza, un departamento en Torres Agustinas, dos departamentos en Torre Carolina en Villa Palmares, otro en el Complejo Vista Cruz, con cochera, y otros tres en el fideicomiso Bosques de Mayo, en Maipú. La lista la completan locales, cocheras y bauleras.

Además del dinero incautado en el allanamiento de la vivienda de Palmares, se decidió el decomiso de cinco vehículos de alta gama: Audi S3, Audi A3, BMW X6, BMW 335i y una camioneta VW Amarok.

El resto quedó en manos de la familia por decisión del tribunal. Fue rechazada la incautación de la propiedad familiar, además de una camioneta Audi Q5 y un inmueble en calle 9 de Julio al 900, en la Ciudad de Mendoza.

Walter Bento, juez federal de Mendoza. Foto: NA.

Walter Bento fue condenado por corrupción judicial

El ex juez federal Walter Bento fue declarado culpable por ser el jefe de una asociación ilícita que cometió lavado de activos y cobraba coimas en la provincia de Mendoza.

El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, consideraron que Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su descendiente mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.