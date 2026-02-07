Walter Bento, ex juez federal de Mendoza. Foto: Gentileza Diario Uno

El ex juez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

Las integrantes del Tribunal Oral Federal Número 2, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra, ordenaron el decomiso de todos sus bienes, a excepción de su casa en el barrio Los Palmares, y un vehículo.

Además, las juezas, quienes confirmaron la sentencia que había solicitado la fiscalía, aplicaron a Bento una multa de 540 millones de pesos.

Walter Bento, juez federal de Mendoza. Foto: NA.

También fueron condenados la esposa del exjuez, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, por delitos patrimoniales vinculados a la causa.

De hecho, la mujer recibió seis años por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de una multa de 346 mil de pesos, mientras que su hijo mayor fue sentenciado a cinco años de cárcel.

El caso

Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, por lo que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas.

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, mientras estaba detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.