Walter Bento, juez federal de Mendoza. Foto: NA.

El ex juez federal Walter Bento fue declarado culpable por ser el jefe de una asociación ilícita que cometió lavado de activos y cobraba coimas en la provincia de Mendoza.

El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, consideraron que Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su descendiente mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Walter Bento, juez, Justicia, NA

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

La Fiscalía, conformada por María Gloria André y Dante Vega, podrá solicitar el miércoles o jueves de la semana que viene una cantidad de años de condena para Bento y los demás culpables, al tratarse de un juicio de cesura.

Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Walter Bento, juez Federal de Mendoza

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, al tiempo que el ex funcionario se encuentra detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor.

A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad.