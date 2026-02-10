Extradición Foto: archivo

La Corte Suprema confirmó este martes la decisión de extraditar a ciudadanos que están siendo buscados por distintos países, fueron detenidos aquí en Argentina y se negaban a irse. Entre esos casos, figura un hombre acusado por un millonario robo a una joyería en Saint Tropez, un acusado por tráfico de estupefacientes y una mujer reclamada por secuestro, rapto y asesinato.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema analizó los distintos casos y presentaciones de las defensas y confirmó la decisión de extradición. Como cada uno de estos procesos, la Corte actúa como tribunal revisor, pero la última palabra a la hora de extraditar la tiene el Poder Ejecutivo.

Entre los casos analizados figura el de Wlodzimierz Skrowronski, buscado por los tribunales de la República de Polonia para cumplir con la pena de cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y el de Begic Zvjezdan, oriundo de Montenegro, que fue condenado en Italia en rebeldía a 15 años de prisión por un millonario robo perpetrado en agosto de 2005 en la joyería Julien de Saint Tropez. Había sido detenido en 2021 en un edificio del barrio porteño de Nuñez donde vivía con su familia bajo una identidad falsa. Italia también lo buscaba.

La Corte también confirmó la extradición de Miguel Angel Vega Vargas, buscado en Perú por la violación de sexual de un menor de edad ocurrido en 2003. Según la causa, el hombre tenía 22 años al momento de los hechos y la víctima tenía 12 años. Además, el máximo tribunal confirmó la extradición de Sergio Rubén Vera, de nacionalidad paraguaya, buscado por la Justicia de su país por coacción sexual, violación y abuso de niños.

También se ratificó la extradición para Edison Ademir Araujo Guzman, requerido por la República de Perú, por robo agravado; para Mario Eduardo Castro Lanfranco, de nacionalidad peruana requerido en su país por tráfico de drogas; y para Thonny Alexander Cueva Valderrama, por omisión a la asistencia familiar por no pasar la cuota alimentaria a su hija. Figura también el caso de una mujer buscada en Bolivia por secuestro, rapto y asesinato junto a un cómplice que ya fue extraditado.