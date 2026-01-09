Embajada argentina en Venezuela.

El Gobierno evalúa la posibilidad de reabrir la embajada en Venezuela, una decisión que había quedado en suspenso desde que la gestión de Nicolás Maduro ordenó la salida del personal diplomático argentino a mediados de 2024 en medio de la crisis política en ese país. Según fuentes oficiales, la posibilidad de restablecer la sede diplomática en Caracas está siendo evaluada en el contexto de los cambios políticos tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, pero aún no hay una definición final.

La embajada argentina en Venezuela cerró en 2024 después de que Caracas retirara al personal diplomático de Argentina y otros países de la región como represalia por el rechazo de Buenos Aires a los resultados de las elecciones venezolanas. En ese momento, la Casa Rosada emitió comunicados criticando la situación institucional en Venezuela y defendiendo la vigencia del Estado de derecho. Desde entonces, las relaciones diplomáticas quedaron efectivamente interrumpidas.

Embajada de Argentina en Venezuela. Foto: EFE.

Según fuentes gubernamentales consultadas por TN, la evaluación para reabrir la embajada es “muy incipiente” y está sujeta a un análisis cuidadoso del panorama de seguridad en Venezuela y de los avances reales en el proceso de democratización y pacificación del país caribeño”. En ese sentido, desde el Gobierno sostienen que “todo se está analizando, aún no hay confirmación”, en referencia al retorno de diplomáticos argentinos a Caracas ante el riesgo de exponer al personal a situaciones de peligro.

Uno de los factores que podría influir en la decisión es la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde hace más de un año. El Gobierno vinculó parte de la conversación diplomática con la posibilidad de avanzar en la liberación de Gallo, aunque no hay plazos concretos en un contexto marcado por la liberación de presos políticos por parte de la administración de Caracas.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

Reapertura de la embajada argentina en Venezuela: los movimientos del Gobierno en sintonía con EEUU

El interés de Argentina en la reapertura su embajada en Venezuela se dio en paralelo a movimientos similares por parte de Estados Unidos, que también avanzó para restablecer su presencia diplomática en el país caribeño tras la transición política iniciada con la detención de Maduro. El Departamento de Estado norteamericano confirmó que una delegación diplomática llegó a Caracas para una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones de la embajada norteamericana, señal de que la relación bilateral entre Caracas y Washington podría estar entrando en una nueva etapa.

En caso de concretarse la reapertura de la embajada, marcaría un cambio significativo en la política exterior de Buenos Aires hacia Caracas, que había estado caracterizada por el rechazo al régimen de Maduro y por el reconocimiento de líderes de la oposición en elecciones previas. El retorno de diplomáticos podría interpretarse como un gesto de normalización o como un paso estratégico para facilitar la asistencia consular, la cooperación internacional y el seguimiento de acontecimientos clave en Venezuela, especialmente en un contexto de transición institucional.

Estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y la diputad nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Foto: Prensa Gobierno

Por el momento, desde Casa Rosada siguen evaluando los riesgos y beneficios y la decisión dependerá de la evolución del clima político y de seguridad en Venezuela, así como de la capacidad de garantizar la protección del personal diplomático. Hasta ahora la opción está “en evaluación”, sin plazos definidos y atada a la situación más amplia de relaciones internacionales en torno al país que preside interinamente Delcy Rodríguez.