Incidentes en el Congreso por la Reforma Laboral. Foto: REUTERS

En las afueras del Congreso se generaron fuertes incidentes mientras se debate la reforma laboral en el Senado.

Piedrazos, bombas molotov, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma provocaron una gran tensión en la plaza del Congreso.

Cientos de personas se congregaron en el centro porteño mientras los senadores debaten una ley que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina.

Incidentes en el Congreso por la Reforma Laboral. Video: EFE

Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos, entre ellos la CGT.

Según lo acordado en la reunión previa parlamentaria, la iniciativa se votará en general primero para después someterla a 26 votaciones particulares, correspondientes a cada uno de los títulos del proyecto de ley, por lo que se prevé una jornada larga que terminará en la madrugada del jueves.

El Gobierno de Milei había anticipado que aplicaría el protocolo antipiquetes y desplegó un importante número de fuerzas federales, lo que provocó tensión alrededor del Congreso, edificio que está acordonado.