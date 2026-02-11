Patricia Bullrich habló antes de ingresar al Senado para la sesión de la Reforma Laboral: “Es la más importante en 50 años”

Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles 11 de febrero, Bullrich dijo que aguarda por una votación positiva para el oficialismo. “El proyecto ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance”, sostuvo.

Además, negó que se haya negociado con la CGT en un contexto donde el gremio llevará adelante una manifestación sin paro frente al Congreso. “El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación y las cosas inteligentes e interesantes que ha planteado cada sector las hemos incorporado“, expresó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado dialogó con la prensa.

En última instancia, Bullrich consideró que la Reforma Laboral “es una reforma importantísima”. Y concluyó: “En 50 años de historia argentina, es la reforma más importante que se ha logrado, Ningún gobierno lamentablemente en la democracia lo ha logrado y yo creo que nosotros lo vamos a lograr”.