EN VIVO | Reforma Laboral 2026: arrancó la sesión en el Senado y el Gobierno busca la aprobación del proyecto
En el marco del periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, comenzó el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Senadores. Seguí el minuto a minuto.
El tratamiento de la Reforma Laboral comenzó pasadas las 11 de la mañana de este miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores dentro del periodo de sesiones extraordinarias que habilitó el Gobierno. El oficialismo tiene la intención de aprobar este proyecto de ley clave dentro del programa económico de Javier Milei tras semanas intensas de negociaciones y en un contexto marcado por las manifestaciones en las calles en rechazo al proyecto de ley: la CGT marchará y habrá paro nacional de estatales, paro de transporte y paro bancario.
Patricia Bullrich habló antes de ingresar al Senado para la sesión de la Reforma Laboral: “Es la más importante en 50 años”
Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles 11 de febrero, Bullrich dijo que aguarda por una votación positiva para el oficialismo. “El proyecto ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance”, sostuvo.
Además, negó que se haya negociado con la CGT en un contexto donde el gremio llevará adelante una manifestación sin paro frente al Congreso. “El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación y las cosas inteligentes e interesantes que ha planteado cada sector las hemos incorporado“, expresó.
En última instancia, Bullrich consideró que la Reforma Laboral “es una reforma importantísima”. Y concluyó: “En 50 años de historia argentina, es la reforma más importante que se ha logrado, Ningún gobierno lamentablemente en la democracia lo ha logrado y yo creo que nosotros lo vamos a lograr”.
Se debate la reforma laboral en el Senado: el operativo de seguridad en el Congreso
En este marco, las autoridades dispusieron de un importante operativo de seguridad, ya que se prevén distintas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).
El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ desde la primera hora del miércoles, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.
Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba.