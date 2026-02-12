El Gobierno celebró la media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años:

Javier y Karina Milei en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno celebró este jueves la media sanción en Diputados al Régimen Penal Juvenil, el cual busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Mediante un comunicado firmado por Javier Milei, la Oficina del Presidente señaló que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comienza el texto oficial.

Y añade: “Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.

Se trata el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

Según señala el texto del Gobierno, este proyecto “pone fin a esa distorsión”, ya que “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

“No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, agrega.

En tanto, expresa que el presidente Milei “agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”, y suma que el Ejecutivo “confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”.

El Gobierno celebró la media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: Oficina del Presidente

“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cierra el texto.

Manuel Adorni celebró la media sanción al Régimen Penal Juvenil

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumó a la celebración del oficialismo en sus redes sociales

“Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto”, señaló.