La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y pidió priorizar la educación y la prevención

“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señaló el texto en su principio. El documento, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, advirtió que poner el foco casi exclusivamente en la pena deja en un segundo plano aquello que consideran verdaderamente necesario: las políticas que previenen, educan y acompañan a niños y adolescentes.

Por ello, destacan que una discusión limitada a la edad de imputabilidad corre el riesgo de simplificar una realidad compleja que involucra a múltiples actores, como la familia, la escuela, la comunidad y el propio Estado. La Conferencia Episcopal también recordó un comunicado publicado en marzo de 2025, en el que ya había planteado interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual baja de la edad de imputabilidad.

Los obispos preguntaron dónde serían recluidos los menores, qué dispositivos existen en las provincias para alojar a adolescentes que delinquen y qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente. “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, cuestionan.