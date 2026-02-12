EN VIVO | Arrancó la sesión en Diputados: Régimen Penal Juvenil y Acuerdo Mercosur - UE, los proyectos que busca aprobar el Gobierno
En el marco del periodo de sesiones extraordinarias, comenzó el tratamiento de la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto.
La Cámara de Diputados arrancó la sesión para el tratamiento de dos proyectos clave para el Gobierno tras la media sanción del Senado a la Reforma Laboral. Se trata del Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad; y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, otros proyectos de ley clave para el gobierno de Javier Milei.
La sesión extraordinaria de este jueves 12 de febrero comenzó a las 11 de la mañana y el oficialismo busca aprobar los dos proyectos. En cuanto al acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, el Gobierno quiere ser el primer país en dar luz verde en un contexto marcado por el revés del Parlamento Europeo, que frenó su puesta en marcha y envió el pacto al Tribunal de Justicia.
La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y pidió priorizar la educación y la prevención
“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señaló el texto en su principio. El documento, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, advirtió que poner el foco casi exclusivamente en la pena deja en un segundo plano aquello que consideran verdaderamente necesario: las políticas que previenen, educan y acompañan a niños y adolescentes.
Por ello, destacan que una discusión limitada a la edad de imputabilidad corre el riesgo de simplificar una realidad compleja que involucra a múltiples actores, como la familia, la escuela, la comunidad y el propio Estado. La Conferencia Episcopal también recordó un comunicado publicado en marzo de 2025, en el que ya había planteado interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual baja de la edad de imputabilidad.
Los obispos preguntaron dónde serían recluidos los menores, qué dispositivos existen en las provincias para alojar a adolescentes que delinquen y qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente. “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, cuestionan.
Germán Martínez: “No plantean una acción en el terreno de lo educativo”
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, advirtió sobre la ausencia de una mirada preventiva en el dictamen del proyecto de Ley Penal Juvenil. “No plantean una acción en el terreno de lo educativo, de la inclusión, la promoción de derechos, del abordaje de las familias, de los clubes, y de ver cómo integramos a la comunidad en un tema que nos tiene que preocupar”, señaló durante la discusión en Diputados.
Además, Martínez apuntó contra el esquema de financiamiento al remarcar que hay “cero pesos para la prevención y para el abordaje de los no punibles, y un abordaje ínfimo para financiar un sistema que no incluye a las provincias”.
Victoria Tolosa Paz: “Atrás están los niños y niñas de Argentina buscando una respuesta seria”
La diputada nacional del peronismo, Victoria Tolosa Paz, cuestionó la iniciativa del oficialismo al afirmar que el Ejecutivo pretende “cambiar la edad de imputabilidad como si fuera un juego de cartas”, y advirtió que los chicos de la Argentina reclaman “una respuesta seria”.
“Quieren cambiar en 24 horas la edad de imputabilidad como si fuera un juego de cartas. Atrás están los niños y niñas de Argentina buscando una respuesta seria”, expresó Tolosa Paz durante el debate en la Cámara de Diputados por el régimen penal juvenil.
En ese marco, la legisladora sostuvo que el problema “no se resuelve con marketing político o cambiando la edad como si fuese un juego de poker”, sino a partir de “conocer la realidad argentina, el federalismo y las normas procesales de cada provincia”.
El Gobierno defendió el proyecto de baja de la imputabilidad penal: “Un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen penal juvenil. En una entrevista radial en ‘Splendid’ con Romina Manguel, el funcionario sostuvo que “un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace” y afirmó que hoy los menores comprenden qué está bien y qué está mal, y actúan con intención cuando cometen delitos.
En cuanto al proyecto que será tratado el próximo jueves en la Cámara de Diputados, Cúneo Libarona consideró “muy necesaria” su aprobación y destacó el rol de la senadora Patricia Bullrich para impulsar el debate en el Congreso. También negó que la iniciativa busque criminalizar a los menores de edad y aseguró que apunta a terminar con la sensación de impunidad.
Según el ministro, actualmente muchos adolescentes delinquen sabiendo que no reciben sanciones penales. En ese sentido, explicó que los requisitos para imputar un delito son el conocimiento y la voluntad, condiciones que -según dijo- hoy sí están presentes en chicos de 14, 15 y 16 años. Consultado por el costo que implicaría la implementación del nuevo régimen, aseguró que no es un gasto imposible para el Estado y que el proyecto fue estudiado con especialistas y comparado con experiencias internacionales.