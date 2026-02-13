Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

La Cámara Federal de Casación denegó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otras demandas.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la ex mandataria.

La decisión fue en voto mayoritario, con el rechazo al pedido de la defensa de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó por hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa.

Al explicar su postura, Gustavo Hornos señaló que se trata de una “modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad y no de una situación equiparable a la libertad plena”.

Además, sostuvo que la pena cumple “no solo una función resocializadora, sino también una función institucional y expresiva, en tanto reafirma ante la comunidad la vigencia de la norma vulnerada, especialmente en casos de corrupción de gravedad institucional”.

En tanto, con un criterio diferente, Borinsky señaló que el régimen de autorizaciones individuales “resultaba excesivamente restrictivo y que exigir intervención judicial previa para cada visita podía generar una situación más gravosa que el régimen intramuros, donde las visitas se desarrollan bajo pautas regladas sin autorización judicial específica para cada encuentro”.