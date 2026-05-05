Conocé gratis los rincones ocultos de las estaciones de Retiro y Constitución:

Las históricas estaciones Estación Retiro y Estación Plaza Constitución ofrecen visitas guiadas gratuitas. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En medio del ritmo frenético de la ciudad, dos íconos del transporte porteño invitan a frenar y mirar hacia atrás. Las históricas estaciones Estación Retiro y Estación Plaza Constitución ofrecen visitas guiadas gratuitas que permiten recorrer espacios habitualmente cerrados al público y conocer de cerca la historia ferroviaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Estación Retiro: arquitectura, historia y visitas guiadas gratuitas en Buenos Aires

Declarada Monumento Histórico en 1997, la Estación Retiro es mucho más que un punto de partida y llegada. Es un símbolo de la época dorada del ferrocarril argentino y un reflejo de la influencia europea en la arquitectura local.

La Estación Retiro es un símbolo de la época dorada del ferrocarril argentino y un reflejo de la influencia europea. Foto: Wikipedia

Durante las visitas guiadas, los participantes pueden recorrer sectores poco conocidos, descubrir detalles constructivos que pasan desapercibidos en la rutina diaria y comprender cómo este complejo ferroviario fue clave en la expansión económica y social del país.

De la mano de especialistas, la estación revela sus secretos mejor guardados y se transforma en una verdadera cápsula del tiempo.

Fechas y horarios para las visitas guiadas a la Estación de Retiro

Miércoles 6 y 20 de mayo : 15:00 horas

Sábado 9 de mayo: 11:00 horas

Estación Constitución: visitas guiadas gratis y más de 150 años de historia ferroviaria

Con más de un siglo y medio de historia, la Estación Plaza Constitución fue declarada Monumento Histórico en 2021 y es otro de los grandes pilares del sistema ferroviario porteño.

Con más de un siglo y medio de historia, la Estación Plaza Constitución fue declarada Monumento Histórico en 2021. Foto: Wikipedia

Las visitas guiadas permiten explorar áreas restringidas al público, al tiempo que se profundiza en su rol clave en el crecimiento urbano de Buenos Aires.

Cada rincón cuenta una historia: desde su evolución arquitectónica hasta su impacto en la vida cotidiana de millones de pasajeros a lo largo del tiempo.

Fechas y horarios para las visitas guiadas a la Estación de Constitución

Miércoles 6 y 20 de mayo: 11:00 horas

Cómo anotarse a las visitas guiadas gratuitas en Retiro y Constitución

Las recorridas son abiertas al público, gratuitas y se realizan con inscripción previa, a través de la página de Trenes Argentinos. En el caso de la Estación Constitución, las visitas se organizan el primer y tercer miércoles de cada mes, mientras que en Retiro se programan fechas mensuales.

Esta propuesta se convierte en una oportunidad ideal para redescubrir la ciudad desde otra perspectiva: la de sus espacios históricos, muchas veces ignorados en la vorágine diaria. Un plan distinto, accesible y cargado de valor cultural para porteños y turistas.

Las recorridas son abiertas al público, gratuitas y se realizan con inscripción previa, a través de la página de Trenes Argentinos. Foto: Wikipedia

Turismo cultural en Buenos Aires: estaciones históricas que podés visitar gratis

Más que estaciones de tren, Retiro y Constitución son verdaderos museos en funcionamiento. Sus visitas guiadas no solo invitan a conocer su arquitectura y su historia, sino también a reflexionar sobre el papel del ferrocarril en la construcción de la identidad argentina.

En tiempos donde las experiencias auténticas ganan protagonismo, esta iniciativa gratuita se posiciona como una de las propuestas culturales más atractivas de Buenos Aires: un recorrido por el pasado que sigue latiendo en el presente.