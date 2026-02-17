El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

La Libertad Avanza busca obtener dictamen este miércoles 18 de febrero para llevar la Reforma Laboral a la Cámara de Diputados el jueves 19. En ese escenario, la CGT ratificó un paro nacional con adhesión de los gremios estatales y el Gobierno anticipó que descontará el día a quienes no concurran a trabajar.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que sostuvieron que la medida se aplicará como en huelgas anteriores. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló a Infobae uno de los funcionarios consultados.

Gremios anunciaron un paro en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: El Regional Digital

En Balcarce 50, remarcan que esta vez el impacto será mayor porque los sindicatos del transporte confirmaron su adhesión, lo que dejará sin colectivos, trenes, subtes ni taxis durante la jornada. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, agregaron sobre la logística prevista.

Dentro del sindicalismo estatal habrá estrategias diferentes: la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) se sumará al paro, pero sin movilización; mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) marchará al Congreso el mismo día en que se trate el proyecto. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, explicó que la decisión apunta a mantener la presión en la calle: “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”.

Desde la CGT, el secretario adjunto Andrés Rodríguez justificó la huelga al afirmar que el principal motivo es que la iniciativa “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. En la central obrera, sostienen que más allá de los cambios que el oficialismo aceptó introducir en el régimen de licencias médicas, el proyecto mantiene puntos conflictivos, como la ultraactividad de los convenios, la posibilidad de que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los de actividad y las restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo, entre otros detalles.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El paro de transporte fue confirmado por Omar Maturano, titular de La Fraternidad. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, detalló. La medida anticipa un alto nivel de acatamiento y complicaría el funcionamiento habitual de la administración pública y el sector privado.

El paro también expuso tensiones internas en el movimiento obrero. El secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, calificó de “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no convocar a una huelga con movilización y advirtió: “No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”. Mientras tanto, el oficialismo confía en avanzar con modificaciones en Diputados.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral sin que vuelva al Senado: qué pasará con las licencias médicas

En medio de las críticas por la controversial medida, el Gobierno anunció que modificará la parte del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas.

Se trata del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo -y que impida dicha prestación-, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo. En tanto, si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, señaló la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aunque advirtió: “Será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.