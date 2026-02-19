Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Foto: Noticias Argentinas

Luego de las corridas al momento en que la Policía Federal avanzó sobre las calles y la plaza, se produjeron cuatro detenciones: dos hombres y dos mujeres. En paralelo, la fuerza porteña informó otras tres aprehensiones tratándose de tres hombres mayores de edad, acusados de “daño” y “resistencia a la autoridad” en el marco de la movilización. De esta manera, el total de detenidos ascendió a 12: ocho por parte de la Policía de la Ciudad y cuatro de la PFA.

La Policía de la Ciudad montó un cerco en el sector sur del Congreso, mientras que la Avenida de Mayo quedó completamente ocupada por efectivos de Infantería en el tramo que va desde 9 de Julio hasta el Congreso. Antes de que volvieran a registrarse incidentes y de que se aplicara el protocolo de seguridad, la fuerza porteña había arrestado a cinco personas -dos de ellas menores- en la intersección de Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Se reportaron al menos 12 personas detenidas. Foto: Noticias Argentinas

Estas personas fueron acusadas de un “robo en modalidad piraña” contra una persona que se encontraba en la plaza del Congreso durante la protesta contra la Reforma Laboral. Uno de los detenidos, de 17 años, tenía un pedido de captura activo desde el 26 de agosto de 2025 por tentativa de robo automotor.

Video: C5N.

En paralelo, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos durante las protestas. Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la primera damnificada, de 75 años, sufrió una fractura de cadera tras caer desde su propia altura, motivo por el que fue atendida en el lugar.

La segunda víctima, de 46, presentó convulsiones y se determinó su traslado al Hospital Ramos Mejía, y una joven de alrededor de 30 años presentó una reacción alérgica en su piel. En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron escoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.

La Policía buscó desplazar a los manifestantes con agua y gas lacrimógeno por parte del camión hidrante

Minutos atrás, la Policía quiso replegar a los manifestantes que se encontraban en el Congreso y lanzó agua a través del camión hidrante. La Gendarmería Nacional, ubicada detrás del vallado junto a cientos de efectivos policiales, avanzó provocando corridas y escenas de tensión mientras en paralelo, la Cámara de Diputados lleva adelante el tratamiento de la Reforma Laboral.

El operativo de seguridad está conformado por el despliegue de casi 2 mil policías en el Congreso en un contexto marcado por el paro nacional impulsado por la CGT en contra de la Reforma Laboral y la movilización de gremios, agrupaciones políticas y manifestantes. El proyecto de ley se debate en Diputados y se proyecta una sesión de al menos doce horas.

Video: C5N

Los camiones hidrantes de la Gendarmería y la Policía Federal utilizaron agua y gas pimienta sobre los manifestantes. Tras los momentos en los que algunos de ellos sacudieron el vallado que los mantenía a distancia del Congreso y lanzaron botellas contra la Infantería, la presencia de gente en la protesta contra la reforma laboral se redujo.

La CGT destacó el acatamiento al paro nacional mientras se debate la Reforma Laboral en Diputados: “El Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores”

La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, esta vez, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en la Cámara de Diputados desde las 14 de este jueves 19 de febrero. El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, remarcó que el nivel de acatamiento fue “importantísimo”.

Sola sostuvo que la huelga reflejó un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo a los cambios en la normativa que rige el ámbito del trabajo. “El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la adhesión del gremio de colectiveros de la UTA y cómo esto condicionó a quienes quisieron ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes “tienen derecho a expresarse también y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”. Para Sola, el respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”.