El transporte se suma al paro de la CGT.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció este lunes que se suma al paro nacional general que la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará cabo en contra del proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. De esta forma, no habrá servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos -entre otros- en todo el país.

“La UGATT informa a la sociedad, que adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL”, comienza el texto firmado por el Secretario General, Omar Maturano.

Y añade: “Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros. En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte”.

“Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional”, cierra.

Los gremios de transporte se suman al paro de la CGT. Foto: Instagram @u.g.a.t.t

Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados

La Libertad Avanza en la Cámara convocó para este miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch.

De esta manera, la intención del Gobierno es que la reforma laboral sea tratada el jueves 19 de febrero en Diputados, en un debate maratónico que podría extenderse por hasta 20 horas. De todas maneras, el tratamiento del proyecto también podría darse el miércoles 25.

En definitiva, el paro general de la CGT podría darse el 19/2 o el 25/2, dependiendo de cuándo sea tratada la reforma laboral en Diputados.

La CGT convocó a un paro general

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados. Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual durante el mediodía mediodía.

La CGT convocó a un paro general. Foto: NA

La central hará un paro nacional el día que se trate el proyecto en Diputados, con adhesión de todos los gremios del transporte, aunque sin movilización convocada de manera orgánica. De todos modos, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector.

Así lo de definió el consejo directivo de la entidad después de un Zoom que inició al mediodía y concluyó minutos antes de las 14. En tanto, el miércoles a las 11, la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.

Jerónimo había señalado el domingo que estaban “dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.