El tránsito se vera afectado por la movilización.. Foto: Noticias Argentinas

Los gremios que forman parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) tomaron una firme decisión para el día que se trate la Reforma Laboral en el Senado, que será el próximo 27 de febrero. Tras el paro nacional por 24 horas impulsado por la CGT que se llevó a cabo el pasado jueves 19, se supo qué pasará durante la jornada legislativa del viernes en el cierre del periodo de sesiones extraordinarias

La disputa se profundizó en las últimas horas y volvió a exponer las tensiones dentro del movimiento sindical. Desde el espacio que agrupa a los sectores más combativos, ya habían advertido que si la CGT no avanzaba con una convocatoria formal, podrían impulsar una medida propia.

Gremios y partidos políticos se movilizan mientras el Congreso sesiona. Foto: Noticias Argentinas

El FreSU se reunió este lunes 22 de febrero con el objetivo de definir los pasos a seguir. El encuentro resultó clave para resolver si esperaban una definición de la central obrera o si activaban una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto en el Senado. La presión se dio en un contexto de creciente conflictividad y fuertes cuestionamientos a la iniciativa oficial de la Reforma Laboral, que ya cuenta con media sanción de Diputados y regresó a la Cámara Alta con modificaciones.

Qué definieron los gremios combativos para el día que se trate la Reforma Laboral en Diputados

El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otras organizaciones. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron avanzar con una movilización.

Desde ese sector ya habían adelantado que impulsarían una medida de fuerza si la central obrera no actuaba, pero con la particularidad de que no será bajo la misma dinámica de paro nacional como sí ocurrió el pasado jueves 19.

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio. Desde la CGT, evitan anticipar una resolución inmediata y desde el triunvirato señalaron que la agenda se definirá en los próximos días, aunque no descartan otras acciones, como movilizaciones. La central obrera prioriza el reclamo judicial y en esa estrategia trabajan sus abogados.

“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra. La semana pasada el FreSU ya había marcado diferencias con la CGT, cuando la central convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos resolvieron marchar al Congreso de igual manera durante el debate de la Reforma Laboral en Diputados.

En ese escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció su postura. En un comunicado difundido días atrás, sostuvo que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.

Los sindicatos se mostraron en contra de la reforma laboral que quiere sancionar Milei. Foto: CGT

Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo busca que el Senado trate los cambios introducidos por Diputados y sancione la Reforma Laboral -entre otros proyectos -antes de la apertura de las sesiones ordinarias que encabezará el presidente Javier Milei.