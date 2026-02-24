Se definieron las nuevas autoridades. Foto: Captura de pantalla Senado

La Libertad Avanza consolidó su armado en el Senado y desplazó a la oposición de los principales cargos de conducción de la Cámara alta, en una sesión preparatoria que dejó al bloque justicialista sin representación en la estructura de autoridades pese a seguir siendo la primera minoría. El movimiento se terminó de configurar en la previa del debate durante la reunión de labor parlamentaria realizada este martes 24 de febrero donde la jefa del del bloque oficialista, Patricia Bullrich, comunicó el esquema de integración de autoridades bajo un criterio de proporcionalidad que hasta ahora no se aplicaba en ese formato.

La presidencia provisional continuará en manos del libertario Bartolomé Abdala, pero los cambios comenzaron a partir de las vicepresidencias. El lugar que tradicionalmente correspondía a la primera minoría -es decir, el interbloque justicialista con 25 senadores- quedó para la jujeña Carolina Moisés. La legisladora había abandonado horas antes ese espacio junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el bloque Convicción Federal por fuera del interbloque peronista.

Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, el peronismo tomó conocimiento de la maniobra poco antes de la sesión. El oficialismo articuló la jugada con el respaldo de los siete gobernadores de fuerzas provinciales y del PJ, además de la UCR y el PRO.

Las otras vicepresidencias también quedaron en manos de bloques dialoguistas: la primera será para Carolina Losada, de la UCR; y la segunda para Alejandra Vigo, vinculada al espacio que responde al exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

Moisés y Mendoza ocuparon sus bancas y dieron quórum para la sesión en la que se votó la nueva conformación. Desde Unión por la Patria cuestionaron el procedimiento. “De repente se les ocurrió que el reglamento estaba mal y decidieron esto”, señaló con ironía una senadora justicialista.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, apuntó contra el criterio adoptado por el oficialismo. “Es una política del atropello, hago una lectura antojadiza del reglamento. Sin objetar los nombres sí vamos a objetar las formas”, soltó.

Autoridades del Senado 2026: cómo quedó el cuerpo legislativo

Presidente provisional: Bartolomé Abdala

Vicepresidenta 1°: Carolina Losada

Vicepresidenta 2°: Alejandra Vigo

Vicepresidenta 3°: Carolina Moisés

De esta manera, Unión por la Patria se quedó sin autoridades.

Cuerpo del Senado: cómo fue la votación que definió a las nuevas autoridades

La votación se realizó por sistema electrónico y el esquema impulsado por La Libertad Avanza obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención correspondiente a Andrada, quien evitó pronunciarse sobre la designación de su compañera de bloque. Durante la misma sesión, también se trató la designación de los tres representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación: en ese punto hubo acuerdo político y se aprobaron los nombres de Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Francisco Javier Fernández por Unión por la Patria y Luis Naidenoff por la UCR.

Sin embargo, el debate dejó expuesto el clima de tensión en el recinto. Bullrich fue quien propuso a los tres candidatos, lo que generó una reacción inmediata del peronismo. “No sabía que ya había un sólo bloque en el Senado. Cada bloque tiene que proponer al suyo”, cuestionaron desde esa bancada.

En su rol de presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel habilitó las intervenciones de Mayans y del radical Eduardo Vischi para formalizar las postulaciones. Luego de un breve cuarto intermedio, los designados prestaron juramento y la jornada concluyó con las fotos protocolares, los saludos y los encuentros con familiares, en contraste con una sesión que reconfiguró el reparto de poder interno en el Senado y dejó a la oposición sin lugares en la conducción del cuerpo.