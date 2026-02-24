Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Congreso atravesará un cambio de planes en la última semana de sesiones extraordinarias con los proyectos de ley que pretende aprobar el oficialismo. El jueves 26 se iba a tratar el Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, pero finalmente se tratará el viernes 27, mismo día que la Reforma Laboral.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes 27. La decisión se tomó luego de un cambio en el plan de labor dispuesto por el oficialismo y aliados de acuerdo a la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, el jueves 26 se tratarán los proyectos del pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea y la Ley de Glaciares. En tanto, el viernes 27, la Cámara de Senadores quedó habilitada para debatir la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur - Unión Europea.

Noticia en desarrollo.