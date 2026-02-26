La Unión Europea celebró la aprobación del acuerdo con el Mercosur: “Será una nueva etapa para nuestras economías”
Erik Høeg, Embajador de la UE en Argentina, señaló que la ratificación del acuerdo es una “excelente noticia” y afirmó que habrá “más oportunidades para ambos lados del Atlántico”.
Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina celebró este jueves la decisión del Senado, que ratificó el acuerdo entre los Veintisiete y el Mercosur.
“¡Excelente noticia! El Senado aprobó con amplia mayoría el Acuerdo UE-Mercosur. El mismo día que lo ratificó Uruguay, Argentina es ahora el 2do. país del Mercosur en hacerlo”, señaló el diplomático en redes sociales.
Y añadió: “Será una nueva etapa para nuestras economías, con más oportunidades para ambos lados del atlántico”.
El Senado aprobó el acuerdo comercial Mercosur - UE
En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.
El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.
El oficialismo cantó victoria p y altos funcionarios del Gobierno como el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.