La Unión Europea celebró la aprobación del acuerdo con el Mercosur:

Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina. Foto: X @erikhoeeg

Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina celebró este jueves la decisión del Senado, que ratificó el acuerdo entre los Veintisiete y el Mercosur.

“¡Excelente noticia! El Senado aprobó con amplia mayoría el Acuerdo UE-Mercosur. El mismo día que lo ratificó Uruguay, Argentina es ahora el 2do. país del Mercosur en hacerlo”, señaló el diplomático en redes sociales.

Y añadió: “Será una nueva etapa para nuestras economías, con más oportunidades para ambos lados del atlántico”.

El Senado aprobó el acuerdo comercial Mercosur - UE

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria p y altos funcionarios del Gobierno como el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.