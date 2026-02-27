Patricia Bullrich, jera del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich se pronunció sobre la Reforma Laboral y su debate en la Cámara Alta: afirmó que “es una ley extraordinariamente importante” y rechazó la posibilidad que plantearon algunos sectores opositores y sindicales de recurrir a la vía judicial para trabar si aplicación si logra el aval del Congreso para la sanción definitiva.

En declaraciones a la prensa durante este viernes 27 de febrero, habló respecto a una posible judicialización, dijo: “No sé por qué van a judicializar, porque es una ley del Congreso de la Nación”. Además, remarcó que el nuevo esquema permitirá que cada empresa y cada empleado negocien su propio convenio en el ámbito laboral, sin depender exclusivamente de acuerdos generales.

Patricia Bullrich Foto: NA

Además, subrayó que las provincias podrán adecuar las condiciones laborales y empresariales a su realidad productiva ajustándolas a las particularidades económicas de cada distrito. La funcionaria también puso el foco en que se fijarán topes más rigurosos a la cuota sindical. En ese marco, precisó que la llamada “cuota solidaria” tendrá un límite máximo del 2%. “Hoy está entre el 5 y el 6%, así que los gremios van a tener que ajustarse y manejar sus recursos con mayor austeridad”, afirmó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el Régimen Penal Juvenil

Por otra parte, al ser consultada sobre el Régimen Penal Juvenil, señaló que se trata de “una ley que acumula 25 años de proyectos en el Congreso” y remarcó que la Argentina “es el único país de América Latina que todavía no actualizó su normativa”, ya que continúa vigente una legislación heredada de la última dictadura. En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca “saldar una deuda histórica” y avanzar, finalmente, en la implementación de un nuevo régimen.

Cárcel Foto: Unsplash - Freepik

Asimismo, explicó que el esquema contemplará distintos abordajes según la gravedad del hecho. “Si un menor comete un delito leve, tendrá la posibilidad de reinsertarse rápidamente. Pero si se trata de un homicidio, habrá consecuencias. Las conductas siempre tienen consecuencias”, enfatizó.