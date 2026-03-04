Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: NA

La Justicia postergó para el 12 de marzo la declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia por la causa AFA luego de que se presentara un cambio de abogado.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Foto: X @afa

La Justicia había rechazado el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo.

También le había prohibido a salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

Sede de la AFA

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

ARCA había solicitado al juez Amarante que citara a los dirigentes de la AFA a raíz de la causa que arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.