El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo 1 de marzo tras pasar más de 400 días preso en Venezuela. Tras la noticia, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó la liberación del preso político argentino y señaló que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”.

“La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el Canciller en redes sociales.

A su vez, Quirno expresó el reconocimiento de la Argentina “por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”.

En esa línea, destacó el “firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

“El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, añadió el funcionario.

Pablo Quirno sobre la liberación de Nahuel Gallo. Foto: Captura

Y cerró: “Asimismo, la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y ya se encuentra viajando hacia la Argentina. Así lo confirmó su esposa María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, señaló.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se hizo eco de la noticia mediante un comunicado titulado “El fútbol, un puente humanitario”.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, señaló la AFA.

Y añadió: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo. Foto: AFA

Por qué detuvieron a Nahuel Gallo en Venezuela

Gallo entró a territorio venezolano en diciembre de 2024. En un control fronterizo, fue retenido por autoridades locales, que lo vincularon sin pruebas a tareas de inteligencia. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto formal y denunció la falta de información sobre su paradero.

El Gobierno argentino calificó el hecho como una desaparición forzada y con el correr de los meses se confirmó que el gendarme fue trasladado a El Rodeo I, un establecimiento de máxima seguridad ubicado en las afueras de Caracas.

En ese centro se alojan opositores, militares acusados de conspiración y ciudadanos extranjeros considerados “peligrosos” por Venezuela. Cabe señalar que muchos de ellos no poseen causas judiciales ni posibilidades de defensa legal.

El caso de Nahuel Gallo sigue siendo un símbolo de tensión diplomática y de cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano. Además, se da en un contexto político especialmente delicado en Caracas, marcado por denuncias reiteradas de detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión y movimiento.

La familia del gendarme insiste en que él ingresó al país con todos sus documentos en regla y que su detención carece de fundamento jurídico sólido, un planteo también reflejado por distintos referentes diplomáticos y organizaciones de derechos humanos.