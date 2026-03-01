El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

El gendarme argentino Nahuel Gallo habría sido trasladado de la cárcel de El Rodeo I de Venezuela, donde estuvo detenido de manera irregular durante 448 días. De todas maneras, por el momento no hay confirmación oficial al respecto.

Los rumores sobre el movimiento de Gallo nacieron luego de que videos difundidos desde el interior del penal muestren cómo los presos afirmaran que el gendarme detenido desde el 8 de diciembre de 2024 habría sido liberado.

“A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias. Nahuel debe ser liberado inmediatamente”, afirmó su esposa, María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene únicamente de las versiones y videos que circulan desde Caracas.

Nahuel Gallo logró llamar a su esposa

El pasado jueves, Gómez confirmó que por fin pudo hablar con su esposo, un hecho que reavivó la esperanza de su familia y reimpulsó los reclamos por su liberación.

La llamada llegó de manera inesperada, en un momento en el que Gómez realizaba una entrevista radial para visibilizar el caso. De acuerdo con varios medios, apenas escuchó la voz de su pareja, la reacción de la mujer fue inmediata: describió la emoción como un “volverle el alma al cuerpo” y aseguró que el gendarme le transmitió un mensaje de fortaleza para la familia.

El contacto, aunque breve, fue suficiente para confirmar que su esposo se encuentra firme a pesar de las condiciones de su detención. La comunicación ocurrió pocos días después de que el preso político argentino se sume a una huelga de hambre junto a más de 200 encarcelados, en protesta por su situación y por la reciente Ley de Amnistía venezolana, que excluye a quienes enfrentan acusaciones vinculadas con terrorismo o espionaje.

Por qué detuvieron a Nahuel Gallo en Venezuela

Gallo entró a territorio venezolano en diciembre de 2024. En un control fronterizo, fue retenido por autoridades locales, que lo vincularon sin pruebas a tareas de inteligencia. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto formal y denunció la falta de información sobre su paradero.

Nahuel Gallo Foto: redes

El Gobierno argentino calificó el hecho como una desaparición forzada y con el correr de los meses se confirmó que el gendarme fue trasladado a El Rodeo I, un establecimiento de máxima seguridad ubicado en las afueras de Caracas.

En ese centro se alojan opositores, militares acusados de conspiración y ciudadanos extranjeros considerados “peligrosos” por Venezuela. Cabe señalar que muchos de ellos no poseen causas judiciales ni posibilidades de defensa legal.

El caso de Nahuel Gallo sigue siendo un símbolo de tensión diplomática y de cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano. Además, se da en un contexto político especialmente delicado en Caracas, marcado por denuncias reiteradas de detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión y movimiento.

La familia del gendarme insiste en que él ingresó al país con todos sus documentos en regla y que su detención carece de fundamento jurídico sólido, un planteo también reflejado por distintos referentes diplomáticos y organizaciones de derechos humanos.