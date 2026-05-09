Conferencia de prensa de Nahuel Gallo. Foto: Captura de video.

Nahuel Gallo profundizó los detalles en torno a los 448 días de cautiverio que pasó en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. El gendarme argentino fue detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 y en diálogo con TN, expuso cómo fue el trato hacia él y los pensamientos que atravesaron su cabeza durante todo ese tiempo. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, sostuvo.

La estadía de Nahuel Gallo debía ser un simple trámite fronterizo entre Colombia y Venezuela aquel 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando un oficial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) descubrió su verdadera profesión: gendarme argentino. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos”, reveló Gallo en una charla exclusiva con TN Internacional que se emitirá este sábado 9 de mayo las 14.

Javier Milei recibió a Nahuel Gallo en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Cuatro días más tarde, el caso ya ocupaba las portadas de los diarios argentinos. El arresto, ejecutado por el aparato de seguridad de Nicolás Maduro, fue definido por el propio protagonista como una emboscada que se gestó a partir de una requisa invasiva de su teléfono personal. Tras ese encuentro inicial, el efectivo permaneció 448 días privado de su libertad en suelo venezolano e incomunicado totalmente de sus seres queridos.

En su relato frente a la periodista Carolina Amoroso, Gallo detalló que su viaje comenzó el 6 de diciembre desde Argentina, haciendo escalas en Chile, Bogotá y Cúcuta antes de intentar el ingreso terrestre a Venezuela. Al llegar a Migraciones cerca de las 8 de la mañana, le informaron que debía someterse a un interrogatorio antes de procesar su documentación.

“Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían arma, pero no tenían placa identificatoria”, recordó. Aunque presentó sus papeles en regla y dinero en efectivo, el interés del oficial se centró exclusivamente en su celular.

“No soy de sacar muchas fotos, ni posando con las armas, nada. Tenía fotos del bebé, de las carreras, paisajes”, dijo Gallo. Sin embargo, el oficial decidió auditar sus chats de WhatsApp. “Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”, explicó.

El agente encontró una charla privada entre Nahuel y su esposa, María Alexandra Gómez, donde opinaban sobre la crisis venezolana. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación vieja, que no tenía nada que ver, que era una conversación privada con mi mujer”, reveló. A pesar de que otros policías le restaron importancia al comentario diciendo que “todo el mundo habla mal de Maduro”, el interrogador no cedió.

Inicialmente, Gallo intentó resguardar su identidad militar y afirmó que trabajaba en el área de seguridad de la Aduana. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva en el dispositivo reveló una fotografía que confirmaba su pertenencia a la Gendarmería Nacional. En ese momento, la violencia escaló. Además de las esposas, los agentes manifestaron su furia por el engaño y por el contenido de sus mensajes. “Acá en Venezuela nadie habla mal del presidente porque si no la pasa mal”, le advirtieron tras cubrirle la cabeza y golpearlo.

Nahuel Gallo junto a Patricia Bullrich. Foto: NA

Los más de 14 meses de encierro estuvieron marcados por la angustia y el aislamiento. “Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda... uno piensa muchas cosas”, confesó con crudeza.

Finalmente, al ser consultado sobre el impacto psicológico del encierro y la posibilidad de una salida desesperada, Gallo fue honesto. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, sentenció.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia las torturas que sufrió durante su cautiverio en Venezuela

Nahuel Gallo declaró este jueves 30 de abril ante la Justicia Federal y relató las torturas que aseguró haber sufrido mientras estuvo detenido en Venezuela durante 448 días, sin cargos ni garantías básicas. Es la primera vez que brinda un testimonio formal ante los tribunales. El gendarme argentino explicó que decidió hablar pese al impacto emocional que le genera volver sobre lo ocurrido desde su arresto, el 8 de diciembre de 2024 en un mensaje difundido en redes sociales, donde sostuvo que contar lo vivido “duele”, pero que eligió hacerlo para que los hechos no queden impunes.