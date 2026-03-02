Kicillof abre las sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires Foto: NA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevará adelante este lunes la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.

La Asamblea Legislativa de la provincia tendrá lugar este lunes cerca de las 18 horas en la ciudad de La Plata.

El gobernador bonaerense brindará un discurso ante los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y realizará un repaso por su último año de gestión.

Claves del discurso

El mandatario provincial llegará con el contenido del discurso presidencial rebotando. Para esta ocasión habrá una novedad en el recinto bonaerense: en vez de hablar desde el sillón que habitualmente le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados y desde donde habló en las cinco apertura de sesiones anteriores, lo hará parado y desde un atril que se montó especialmente en el centro del estrado.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: X @Kicillofok

Otra particularidad es que, a priori, la jornada solo se reducirá el acto institucional y no habrá un acto posterior ante militancia y organizaciones sociales. Es posible que haya alguna convocatoria sectorial de respaldo en las inmediaciones del edificio de la Cámara de Diputados en pleno centro de la capital bonaerense; pero no está diseñado un acto posterior.

Será el primero en seis años en el que el mandatario lo transitará con un conflicto gremial activo. Para este lunes, docentes, estatales y judiciales llevarán adelante un paro por 24 horas.