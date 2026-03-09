El rompehielos británico Sir David Attenborough cruzó aguas argentinas. Foto: Wikimedia

Después de su paso por Punta Arenas, Chile, el rompehielos británico RRS Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas con destino a Malvinas portando una bandera del gobierno de ocupación de las islas.

Según muestran las plataformas de seguimiento marítimo, el buque navegó en el extremo sur de América después de zarpar desde el puerto chileno.

El recorrido del RRS Sir David Attenborough desde Punta Arenas a las Islas Malvinas. Foto: Marinetraffic

La aparición del RRS Sir David Attenborough con la bandera del gobierno ilegal de las Islas Malvinas vuelve a poner sobre la mesa no solo el debate en cuanto a la soberanía sino que también abre la discusión por la navegación y una posible respuesta oficial argentina.

Si bien el buque operado por el British Antartic Survery tiene como objetivo la investigación polar y el apoyo logístico en campañas científicas, tanto su recorrido como sus escalas -que ya había realizado en ocasiones anteriores- dejan entrever la red logística británica que conecta a las Malvinas, Georgia del Sur y la Antártida con puertos de apoyo sudamericanos como Punta Arenas.

En ese sentido, el nuevo paso del Sir David Attenborough no es un movimiento náutico más, sino que el cruce de aguas argentinas bajo la identificación del Falkland Islands Overseas Territory, cuya existencia Argentina desconoce y declara ilegal, demuestra la logística, presencia británica y disputa simbólica en la región.

El rompehielos británico Sir David Attenborough cruzó aguas argentinas. Foto: captura/ British Antarctic Survey

En el pasado, el Gobierno argentino defendió su accionar manifestando que la embarcación transitaba por aguas territoriales bajo la figura de paso inocente. “Dado que el paso inocente exige una navegación ininterrumpida, la embarcación no puede ser interceptada ni su tránsito impedido”, destacaron en su momento.

Cómo es el buque británico que navega por aguas argentinas

Operado por el British Antarctic Survey y diseñado para investigaciones científicas en el Ártico y la Antártica, la embarcación de 129 metros de eslora y una autonomía de 19.000 millas náuticas, llamó la atención de las autoridades argentinas no solo por sus características técnicas, sino también por el simbolismo político que representa.

“Fue parte de una importante inversión gubernamental en infraestructura polar que mantendrá a Gran Bretaña a la vanguardia de la investigación líder mundial en la Antártida y el Ártico", detalló el organismo británico sobre el navío que costó 200 millones de libras.

Las capacidades operativas del RRS Sir David Attenborough incluyen un espacio para alojar hasta 90 tripulantes y personal científico. Su diseño le permite atravesar capas de hielo de hasta un metro de espesor.

Además, la tecnología de punta incorporada en el buque permite que los equipos de científicos cuenten con la capacidad de desplegar, operar y controlar diversos sistemas de medición, entre ellos vehículos marítimos y aéreos no tripulados.

Características del buque RRS Sir David Attenborough