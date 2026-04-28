Belgrano Cargas. Foto: NA.

El Gobierno, a través del Decreto 282/2026 publicado en el Boletín Oficial, determinó que los fondos obtenidos por la venta del material rodante de Belgrano Cargas y Logística S.A. serán asignados a una cuenta fiduciaria destinada al financiamiento y pago de obras sobre las vías del ferrocarril.

En el informe firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó: “Establécese que el producido de la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión será asignado al fideicomiso establecido por el Decreto N° 976/01 en la cuenta fiduciaria habilitada a tal efecto”.

Belgrano Cargas. Foto: NA.

Se trata de los recursos obtenidos por la venta de vagones, locomotoras u otros bienes ferroviarios incluidos en contratos de concesión que deberán ingresar al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, en una cuenta fiduciaria habilitada para ese fin y ese instrumento forma parte del sistema usado para proyectos de infraestructura vial y ferroviaria.

En el mismo decreto se indicó que se instruye al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para concretar la asignación de esos fondos y, entre sus facultades, la cartera podrá firmar “enmiendas al contrato de fideicomiso que sean necesarias y dictar las normas operativas y complementarias que resulten pertinente”.

Avanza la privatización de Belgrano Cargas. Foto: Instagram @trenesargcargas

La norma señaló también: “Instrúyese a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a que, al elaborar la documentación licitatoria para las concesiones de vías de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y sus inmuebles aledaños incluya en los respectivos pliegos de bases y condiciones la identificación del material rodante que será incluido en los procesos de concesión de vías”.