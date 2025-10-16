“Que Trump les diga a los argentinos cómo votar es una equivocación brutal”, afirmó Durán Barba

Jaime Durán Barba, consultor político y armador de la campaña presidencial de Mauricio Macri, se pronunció ante los dichos de Donald Trump sobre las próximas elecciones en Argentina y los posibles resultados negativos de sus palabras.

“Una orden del presidente norteamericano para que voten en cierta dirección va a producir que, para llevarle la contraria a Trump, muchos ciudadanos voten por la oposición”, afirmó Durán Barba.

“Si pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, lanzó Trump el martes tras la reunión con la comitiva argentina.

Donald Trump había dicho en la reunión con la comitiva argentina en la que acordaron el swap: “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”.

Los antecedentes en Argentina

“La Argentina es el país más anti-norteamericano de la región”, aseguró el consultor político según los resultados de su consultoría. “Para mi generación está más presente el tema de Braden o Perón”, afirmó y por eso le parece ”una locura total” que el presidente de los Estados Unidos le diga a la Argentina como votar.

Que un presidente norteamericano quiera interferir en la elección de otro país “normalmente ha provocado una reacción negativa enorme”. De hecho, afirmó que eso llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia.



