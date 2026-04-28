Los tres coincidieron en el marco del Foro Económico Mundial de 2024 realizado en Suiza. Foto: Diario Huarpe

Bariloche se prepara para recibir una nueva entrega del Foro Llao Llao, un cónclave que reunirá a la elite empresarial de Argentina y a figuras de peso global. Pese a la relevancia del evento, la participación de Javier Milei todavía es una incógnita y sí está confirmada la presencia de la Reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta. La cumbre iniciará este miércoles 29 de abril y se extenderá hasta el viernes 1° de mayo en las instalaciones del emblemático hotel patagónico consolidándose como el punto de encuentro clave para los dueños de los principales grupos económicos.

La gran novedad de esta edición es la presencia de la Reina Máxima de los Países Bajos. Según se supo, la monarca tiene previsto brindar una conferencia durante la jornada del jueves 30. Otro de los nombres que generó expectativas fue el del magnate Peter Thiel, quien recientemente visitó al Presidente en Casa Rosada. Sin embargo, su asistencia estaría descartada por compromisos previos en Brasil. A diferencia de años anteriores, la organización decidió restringir la lista de invitados políticos para centrar el debate exclusivamente en el ecosistema emprendedor y la inversión privada.

Máxima Zorreguieta, foto NA

Los ejes centrales de la agenda estarán puestos en el avance de la inteligencia artificial y el horizonte energético nacional, con el yacimiento de Vaca Muerta como el gran protagonista de las proyecciones. El recuerdo de la edición 2024 sigue vigente: en aquel entonces, Milei clausuró el foro con un encendido respaldo a su hoja de ruta financiera ante un auditorio repleto. “El futuro será con mucha baja de impuestos”, sentenció en esa oportunidad.

Durante aquella disertación, el jefe de Estado trazó un paralelismo sobre sus aspiraciones para el país: “No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”. En esta misma línea, lanzó una de sus definiciones más polémicas sobre la salida de divisas: “Cuando se van los dólares, entonces ponen controles de capitales y el que fuga es un delincuente. Y en realidad es un héroe. Logró escaparse de las garras del Estado. Si compran en negro mejor, así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos para financiar a los que levantan la manita y al que la hace de querusa. ¿Todo para financiar esos inútiles?”.

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Mientras el círculo rojo aguarda una definición sobre su viaje al sur del país, Milei encara una semana cargada de compromisos. Tras su paso por la Fundación Libertad, este martes 28 liderará una charla sobre “Keynes y la Teoría General” junto a Juan Carlos de Pablo y Adrián Ravier. Además, este miércoles 29 se presentará en el Congreso junto a Manuel Adorni para la exposición del informe de gestión y el jueves 30 concentrará su agenda en reuniones operativas en la Quinta de Olivos.

La reforma laboral de Javier Milei se define en la Corte Suprema, en medio del choque con la Confederación General del Trabajo

La disputa por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ingresó en una fase decisiva y, según reconocen en el oficialismo, su desenlace final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En medio de un escenario de alta conflictividad judicial, la administración libertaria y el sindicalismo endurecen sus posiciones mientras se acumulan recursos y planteos que buscan inclinar la balanza.

En la Casa Rosada dan por descontado que la central obrera no abandonará su estrategia judicial, a la que consideran “el único camino que tiene” para frenar la aplicación de la ley. Sin embargo, en el oficialismo sostienen que ese recorrido terminará en una nueva derrota sindical cuando el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma aprobada en sesiones extraordinarias.

El Gobierno se apoya en el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya Sala VIII declaró la legalidad de la normativa en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”. La decisión permitió reactivar la plena vigencia operativa de la reforma tras la cautelar que había suspendido parte de su aplicación.