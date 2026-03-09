Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que está considerando “tomar el control” del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

Durante una entrevista telefónica con CBS, Trump afirmó que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo que había previsto inicialmente: “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, apuntó.

En tanto, el líder republicano señaló que las operaciones militares se desarrollaron con mayor rapidez de lo esperado, ya que -según explicó- el cronograma original contemplaba entre cuatro y cinco semanas de operaciones, pero afirmó que el avance fue mucho más veloz.

Consultado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, Trump señaló: “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”.

En la misma entrevista, el mandatario sostuvo además que ya tiene a una persona en mente para reemplazar a Jamenei, aunque no dio detalles sobre a quién se refería ni en qué contexto podría producirse ese cambio de liderazgo.

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei. Foto: via REUTERS

El descontento de Donald Trump con el nuevo Líder Supremo de Irán

Este lunes Trump, se refirió a la reciente designación de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder supremo de Irán y afirmó que “no está contento” con la decisión.

En diálogo con The New York Post, el mandatario estadounidense señaló que el nombramiento de Mojtaba, de 56 años, para reemplazar a su padre Ali Jamenei, no cuenta con su aprobación.

El descontento de Trump se da porque, según asume, Washington debía aprobar cualquier nombramiento en el cargo supremo iraní. En esa línea, subrayó que la Casa Blanca considera que la transición debe responder a los intereses de seguridad regional.

Por otro lado, el presidente de EEUU negó rotundamente que esté cerca de ordenar un despliegue militar en Irán para proteger el material nuclear ubicado en la ciudad de Isfahán. En contrapartida, aclaró: “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos de hacerlo”.