Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

Javier Milei encabeza este martes 10 de marzo en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones.

La actividad tendrá lugar desde las 9 a las 10 (hora argentina). Antes, el mandatario mantendrá un encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

En tanto, la agenda del presidente marca paradas en Chile y España para el cierre de la semana.

Javier Milei y Donald Trump en la cumbre "Escudo de las Américas". Foto: Prensa Gobierno

La actividad de Javier Milei este martes 10 de marzo

La jornada de este martes comienza a las 8.50 (hora argentina), con la reunión del mandatario con Dimon. De esta manera quedará inaugurada formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país.

En la misma habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al presidente y a parte de su elenco ministerial. También se espera la presencia de gobernadores, quienes fueron invitado por la gestión libertaria.

Al mediodía, Milei y su hermana Karina partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. El viaje al país trasandino tendrá aterrizaje programado para las 23.30 en la ciudad de Valparaiso. En tanto, el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

El objetivo principal de esta travesía es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

En tanto, Milei sí estará el sábado 16 de marzo en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes. El encuentro iniciará a las 8 de la mañana (horario español) y tendrá 13 paneles en los que se tocarán temas como la agenda económica global hasta cuestionamientos a la izquierda.

Todavía no está confirmada la comitiva que acompañará al economista en un evento que se presenta como la actividad económica y empresarial “más influyente de España”. Con entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, y que alcanzan los 2500 euros con cubierto en la cena VIP incluido.