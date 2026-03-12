Los pilotos argentinos se capacitan Foto: Foto generada con IA

La incorporación de los F‑16 Fighting Falcon representa uno de los saltos tecnológicos más importantes para la Fuerza Aérea Argentina en décadas. Pero el verdadero cambio no está solo en los aviones: está en el ecosistema de entrenamiento, simulación avanzada y transferencia de capacidades que acompañan al sistema de armas. Con nuevas instalaciones, simuladores tácticos de última generación y un programa internacional de formación, el país se prepara para operar estas aeronaves con estándares similares a los de la OTAN.

Un centro de instrucción que transforma a Tandil en el nuevo polo tecnológico

El primer gran hito fue la inauguración del Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves (CICMA) F‑16) en la VI Brigada Aérea de Tandil. Este centro, diseñado para sostener y mantener toda la flota, forma técnicos especializados capaces de operar sobre sistemas complejos como turbofanes, estructuras de materiales compuestos, aviónica moderna y sistemas de armas de precisión.

Su objetivo es claro: garantizar autosuficiencia operativa y elevar la capacidad técnica nacional sin depender de asistencia externa continua. La VI Brigada, por su ubicación estratégica y condiciones operativas, será también la base principal desde donde operarán los cazas.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Simuladores DART: la nueva columna vertebral del entrenamiento argentino

Uno de los avances más revolucionarios es la incorporación de los simuladores DART (Deployable Advanced Readiness Trainer), desarrollados en Argentina por Arenalogic, que replican con exactitud la cabina del F‑16 y su software de misión. Gracias a esta tecnología, los pilotos pueden entrenar maniobras aire‑aire, aire‑tierra, uso de pods designadores, vuelo táctico y combate BVR (más allá del alcance visual), todo en un entorno inmersivo y seguro.

Los simuladores permiten:

Entrenamiento realista con el Pod Litening G4

Integración con controladores FAC/JTAC y GCI

Ejercicios tácticos masivos con el sistema LVC (Live, Virtual & Constructive)

Conexión entre aeronaves reales y aviones simulados administrados por IA

Este salto tecnológico posiciona a la Fuerza Aérea Argentina entre las pocas de la región con simulación avanzada conectada a escenarios virtuales de nivel internacional.

El entrenamiento con Top Aces: la etapa clave para lograr autonomía operativa

La segunda pieza fundamental es el acuerdo firmado con Top Aces Corp., la empresa estadounidense especializada en entrenamiento avanzado y operaciones de “Red Air”. El contrato, valuado en más de USD 33 millones, contempla la formación de instructores argentinos para que el país pueda generar su propia cadena de entrenamiento sin depender de bases extranjeras.

Aviones F-16 Foto: Foto generada con IA

Entre los objetivos del programa:

Entrenar un núcleo de pilotos instructores

Transferir técnicas y doctrinas operativas del F‑16

Alcanzar capacidad de operación independiente

Completar la transición hacia el caza mientras llegan las 24 aeronaves

El programa finalizará en junio de 2029, cubriendo toda la fase inicial de entrenamiento asociada al arribo escalonado de los F‑16 provenientes de Dinamarca.

Una modernización integral que marca un antes y un después

La combinación del CICMA, los simuladores DART y el entrenamiento internacional transforma totalmente la preparación operativa del país. Estas tecnologías no solo reducen costos de entrenamiento real, sino que incrementan la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta táctica.

Con la llegada de los F‑16 —equipados con motores modernizados, aviónica actualizada y sistemas de armas avanzados— Argentina no solo suma aeronaves: incorpora una nueva doctrina, una nueva infraestructura y una nueva capacidad estratégica.