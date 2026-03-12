Luis Viaut, ex fiscal federal de la ciudad de San Francisco, Córdoba. Foto: Comercio y Justicia

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión para Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, Córdoba, quien fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas. Según la causa, el entonces funcionario cobraba sobornos para frenar investigaciones y presionar en causas de la justicia ordinaria junto a un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible la queja presentada por la defensa de Viaut, que buscaba impugnar su condena bajo el argumento de que la sentencia en su contra había sido arbitraria y se habían violado la garantía de imparcialidad.

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba condenó a cinco años de prisión al entonces fiscal Viaut. Durante el juicio, todos los demás imputados reconocieron su participación en los hechos. Darío Rivarola, empleado de la fiscalía que Viaut tenía a su cargo, fue condenado como coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, pero con una pena de tres años de prisión condicional. Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore fueron señalados como partícipes secundarios de tráfico de influencias, por lo que recibieron seis meses de prisión condicional. Víctor Brugnoni, acusado de ser autor del delito de cohecho activo, fue sentenciado a dos años de prisión.

Luis Viaut, ex fiscal federal de la ciudad de San Francisco, Córdoba. Foto: Comercio y Justicia

Según la investigación, en el marco de una causa que tramitó en la fiscalía de San Francisco, Viaut solicitó, a través de Rivarola, la suma de 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas de la localidad de El Tío para “cajonear” el expediente y frenar un procedimiento inminente. En otro hecho, Brugnoni se contactó con Rivarola por medio de Fattore, Paneo y Viaut, a quienes solicitó que ejercieran influencias sobre funcionarios que llevaban la investigación por delitos sexuales contra su hijo. Brugnoni ofreció la suma de 250 mil dólares, de los cuales llegó a pagar 17.100.

En el juicio, la fiscalía consideró que Viaut “abusó de su función pública y de su posición de poder”, así como también ”afectó a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío; defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos, colegas, superiores y al sistema de justicia en general”. Además, “desarrolló una estrategia de prensa dirigida a desprestigiar a la colega que instruyó la causa” en su contra. El Ministerio Público pidió para él siete años de cárcel y una multa fijada en 51.300 dólares, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero secuestrado en los allanamientos.

El Tribunal lo condenó a cinco años, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. La defensa apeló, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó por mayoría la condena. El fallo fue recurrido, pero la Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal removió a Viaut frente a las pruebas ventiladas en el juicio oral en su contra, por lo que ya no tiene fueros.