Audiencia pública por la Ley de Glaciares Foto: Copilot AI por Canal 26

La Ley de Glaciares fue retrasada en su tratamiento pendiente en la Cámara de Diputados porque la decisión de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los días 25 y 26 de marzo serán las audiencias públicas con participación ciudadana en la cual todos pueden anotarse para dar su punto de vista y, hasta el momento, son más de 27.000.

La reforma de la Ley de Glaciares alcanzó un hito sin precedentes en la historia parlamentaria reciente. Debido a un aluvión de inscriptos para las audiencias públicas, el Congreso se vio obligado a declarar un cuarto intermedio técnico para reorganizar el cronograma de comisiones. Esta participación récord no solo marca un hecho inédito en la participación ciudadana, sino que amenaza con dilatar los tiempos que el oficialismo preveía para el tratamiento del proyecto en el recinto.

A diez años de la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar, ambientalistas y poblaciones afectadas por los proyectos mineros siguen reclamando su plena aplicación.

Cómo funciona la audiencia pública

La realización de la audiencia se enmarca en lo dispuesto por el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de convocar instancias de participación para recibir aportes antes del tratamiento de determinados proyectos legislativos. De acuerdo con lo resuelto por las autoridades parlamentarias, la actividad se organizará conforme al plan de trabajo específico elaborado para el debate de la Ley de Glaciares, su reglamento anexo y los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú; tratado internacional que promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Glaciar Hielo Azul. Foto: Wikiloc.

Una audiencia pública es un mecanismo formal de participación ciudadana donde autoridades gubernamentales, legislativas o reguladoras permiten a los ciudadanos, empresas y organizaciones expresar opiniones y propuestas antes de tomar decisiones importantes que los afecten. Es un espacio de diálogo transparente, gratuito y no vinculante, diseñado para asegurar la participación activa en el proceso de toma de decisiones.

Miles de especialistas, ciudadanos y organizaciones sociales se postularon para dar su punto de vista en el formato presencial, escrito y video. A pesar del gran número de inscriptos, el oficialismo se negó a sumar una tercera jornada porque creen que la participación “no es genuina” y sospechan de un “sabotaje”.

Audiencia pública Foto: COPILOT AI POR CANAL 26

“Es claro que, si agregamos días, esto no termina más. Así que lo vamos a resolver de alguna manera”, insisten.

Cómo anotarse para participar

Tenés dos caminos para anotarte en el Registro de Participantes. Recordá que debés acreditar quién sos (DNI) o a qué entidad representás (personería jurídica).

Opción Presencial: Anexo C de la Cámara de Diputados, 1er piso, Oficina 149 (Comisión de Recursos Naturales). Dirección: Av. Rivadavia 1841, CABA. Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

Opción Virtual: A través del formulario que se habilitará en el A través del formulario que se habilitará en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: © Markus Mauthe / Greenpeace

Tips clave para participar