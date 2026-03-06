Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: Greenpeace

El tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados fue pospuesta por un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los días 25 y 26 de marzo serán las audiencias públicas con participación ciudadana en la cual todos pueden anotarse para dar su punto de vista.

La realización de la audiencia se enmarca en lo dispuesto por el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de convocar instancias de participación para recibir aportes antes del tratamiento de determinados proyectos legislativos. De acuerdo con lo resuelto por las autoridades parlamentarias, la actividad se organizará conforme al plan de trabajo específico elaborado para el debate de la Ley de Glaciares, su reglamento anexo y los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú; tratado internacional que promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Qué es una audiencia pública y cómo participar

Una audiencia pública es un mecanismo formal de participación ciudadana donde autoridades gubernamentales, legislativas o reguladoras permiten a los ciudadanos, empresas y organizaciones expresar opiniones y propuestas antes de tomar decisiones importantes que los afecten. Es un espacio de diálogo transparente, gratuito y no vinculante, diseñado para asegurar la participación activa en el proceso de toma de decisiones.

En un esfuerzo por garantizar la participación ciudadana, las autoridades de la Cámara de Diputados confirmaron que la audiencia pública se desarrollará durante los días 25 y 26 de marzo. Con el objetivo de federalizar el debate y facilitar el acceso a los interesados, el evento contará con un esquema de presencialidad y virtualidad.

La primera jornada, prevista para el miércoles 25 de marzo, estará dedicada exclusivamente a las exposiciones presenciales. La cita será en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso, ubicado en Avenida Rivadavia 1841 (CABA).

Por su parte, el jueves 26 de marzo se habilitará la instancia remota. Esta modalidad permitirá que ciudadanos de todo el país intervengan de manera virtual, eliminando las barreras geográficas para quienes no residen en la Ciudad de Buenos Aires.

En ambos casos, la Cámara ha dispuesto una franja horaria extensa para dar lugar a la mayor cantidad de voces posibles: las sesiones comenzarán a las 10:00 y se extenderán hasta las 19:00 horas.

Cómo anotarse para participar

Tenés dos caminos para anotarte en el Registro de Participantes. Recordá que debés acreditar quién sos (DNI) o a qué entidad representás (personería jurídica).

Opción Presencial: Anexo C de la Cámara de Diputados, 1er piso, Oficina 149 (Comisión de Recursos Naturales). Dirección: Av. Rivadavia 1841, CABA. Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

Opción Virtual: A través del formulario que se habilitará en el A través del formulario que se habilitará en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados

Tips clave para participar

Prepará tu exposición: Las intervenciones suelen tener un tiempo limitado (generalmente entre 3 y 5 minutos, aunque depende del reglamento interno). Sé conciso y directo al punto.

Documentación a mano: Si vas de forma presencial a inscribirte, llevá tu DNI original. Si representás a una ONG o empresa, no olvides los papeles que certifiquen tu autoridad.

