La Cámara de Senadores se encamina a votar la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei luego de una jornada marcada por cruces políticos, cambios de último momento en el recinto y negociaciones entre los bloques para sostener el desarrollo de la jornada. A qué hora se vota el proyecto de ley cuya sesión comenzó a las 11 de este jueves 26 de febrero con la aprobación del acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y el pliego que designó a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

La Ley 26.639 de Glaciares está siendo discutida en la Cámara de Senadores para su aprobación y el envío del proyecto para modificarla reactivó la polémica en torno al equilibrio entre el resguardo ambiental, la seguridad hídrica y el desarrollo de actividades económicas como la minería. En ese contexto, el sistema glaciar de la Cordillera de Los Andes aparece como un recurso central: no sólo abastece de agua a amplias regiones del país, sino que también sostiene ecosistemas y actividades productivas, por lo que comprender el alcance de la normativa actual, los cambios que se plantean y el estado de los glaciares permite dimensionar qué está en juego en términos ambientales, económicos y sociales.

Sesión en la Cámara de Senadores. Foto: Captura de pantalla Senado

Ley de Glaciares: a qué hora se vota en la Cámara de Senadores

Cada orador tiene 20 minutos como máximo para exponer y hay 40 cierres antes de que se vote definitivamente. De esta manera, está previsto que la Ley de Glaciares se vote pasadas las 21.

Qué establece la Ley de Glaciares

La norma fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 y fija los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Su objetivo principal es protegerlos como reservas estratégicas de agua para consumo humano, producción agropecuaria y recarga de cuencas, además de su valor para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Puntos centrales de la Ley de Glaciares vigente