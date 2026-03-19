Milei y Orban en Washington Foto: Reuters

Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial en otra gira internacional que promete generar repercusiones tanto en la política local como en la escena global. A menos de una semana de haber estado en Madrid, el mandatario argentino viajará nuevamente a Europa para participar de un foro de derecha organizado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El viaje —breve, intenso y cargado de simbolismos— vuelve a ubicar a Milei en el centro de la conversación internacional dentro del espacio conservador.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Foto: EFE.

¿Por qué Milei viaja otra vez al exterior?

Según la información publicada por distintos medios, el presidente viajará este jueves a Budapest, donde será parte de un seminario que reúne a referentes de partidos conservadores de todo el mundo. El evento forma parte del calendario internacional del espacio de derecha que Orbán impulsa desde hace años, con estrechos vínculos con líderes como Donald Trump.

Milei ya participó previamente de encuentros similares en Estados Unidos, Brasil y también en la Argentina, donde presentó su ideario libertario frente a figuras del conservadurismo global. Esta vez, su presencia en la capital húngara refuerza su alineamiento con ese bloque, justo en un momento donde Orbán se prepara para competir en nuevas elecciones y busca exhibir apoyos internacionales.

Una visita exprés con regreso inmediato

La estadía será extremadamente corta: la comitiva argentina permanecerá menos de dos días en Hungría y regresará el viernes. Fuentes consultadas por diversos medios coinciden en que se trata de un viaje “relámpago”, sin actividades protocolares con el gobierno húngaro más allá del foro.

Milei había regresado al país el domingo previo tras su paso por Madrid y ahora, apenas unos días después, vuelve a dejar Buenos Aires para continuar su presencia en la agenda internacional.

Antes de viajar a Europa: escala en el norte argentino

Previo al despegue hacia Budapest, Milei realizará una parada en Tucumán, donde encabezará el Foro Económico del NOA (FENOA). La actividad tendrá un perfil institucional y económico, luego de que se suspendiera la caravana política conocida como “Tour de la gratitud”.

La provincia vive un clima tenso debido a recientes inundaciones, diferencias políticas con el gobernador Osvaldo Jaldo y conflictos internos dentro de La Libertad Avanza, por lo que la presencia presidencial ocurre en un contexto especialmente sensible.

Javier Milei junto a Santiago Abascal. Foto: NA

El trasfondo geopolítico: Hungría, Israel y la crisis en Medio Oriente

Este viaje también se da en paralelo a la incertidumbre sobre la visita que Milei planeaba realizar a Jerusalén en abril. El agravamiento del conflicto en Medio Oriente —incluyendo tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán— sembró dudas sobre la concreción del viaje.

La relación de Milei con Israel, reforzada por su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, agrega un matiz geopolítico adicional a esta agenda internacional. En foros recientes en Buenos Aires, el presidente volvió a defender su postura firme alineada con el gobierno israelí.

¿Qué gana Milei con este viaje?

El presidente busca consolidar su posicionamiento como figura internacional dentro del movimiento conservador global. Para su círculo, estos encuentros son oportunidades estratégicas para:

Fortalecer alianzas con líderes ideológicamente afines.

Mejorar la imagen del gobierno argentino en foros internacionales.

Reforzar su narrativa de que la Argentina vuelve a “insertarse en el mundo”.

Sin embargo, la oposición critica la seguidilla de viajes por considerarlos desconectados de las urgencias internas y realizados en semanas donde los conflictos locales presionan la agenda doméstica.

Un viaje que mezcla política, estrategia y simbolismo

El viaje de Milei a Hungría es breve pero significativo. Refuerza su identidad internacional, lo ubica nuevamente dentro de la red global de derecha y vuelve a marcar distancia con la agenda política local. Con una escala previa en Tucumán y tensiones abiertas en Argentina y Medio Oriente, la gira se desarrolla en un clima complejo pero alineado con el estilo internacionalista del presidente.