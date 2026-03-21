Javier Milei y Hayden Davis Foto: X

En un nuevo capítulo de la investigación por el Caso $LIBRA, el Gobierno informó a los tribunales que no posee registros de ninguna alianza confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis. La respuesta oficial llegó a través de un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, tras un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano.

Desde hace varios días que se reactivó la investigación por el Caso $LIBRA que involucra a Javier y Karina Milei. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer es que este dictamen, que lleva la firma del subsecretario legal Juan Manuel Galli, sostiene que tras las averiguaciones pertinentes, “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que den cuenta del acuerdo entre Mlei y Davis.

Caso $LIBRA: los hallazgos en el peritaje telefónico

A pesar de la negativa oficial, la Justicia pone el foco en los datos extraídos del celular de Mauricio Novelli, sindicado como el enlace entre el jefe de Estado y el creador del activo digital. Del análisis realizado por la Datip, surgieron borradores de un presunto acuerdo que habría circulado días antes de una reunión en Casa Rosada a fines de enero de 2025.

Entre el material recuperado, que había sido borrado y luego restaurado por los peritos, se destacaron dos puntos clave:

Asesoría técnica: un borrador que propone una colaboración “ad honorem” en áreas de inteligencia artificial y blockchain para los sectores público y privado.

Vínculo económico: otro documento que alude a un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con el respaldo presidencial al proyecto cripto.

La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

La postura de Milei y el origen del Caso $LIBRA

Desde que el escándalo tomó relevancia pública, el presidente Javier Milei negó sistemáticamente haber ejecutado contrato alguno con Davis. Si bien el mandatario tomó distancia de la gestión, evitó realizar críticas directas hacia los involucrados, como Novelli, Sergio Morales o Manuel Terrones Godoy.

La investigación judicial intenta determinar si hubo una coordinación previa entre los desarrolladores y el entorno oficial o si se trató de una iniciativa aislada. Cabe recordar que el caso estalló luego de que la promoción del token por parte del presidente en febrero de 2025 disparara su valor, para luego sufrir un derrumbe estrepitoso que generó pérdidas millonarias a los ahorristas y ganancias extraordinarias para un grupo reducido de carteras virtuales.