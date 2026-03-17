Juan Bautista Mahiques habló sobre el caso $LIBRA Foto: Presidencia

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez al Caso $LIBRA y las últimas revelaciones. El ministro de Justicia advirtió que “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, subrayó que el caso se encuentra bajo investigación judicial y que únicamente los jueces a cargo del expediente son quienes pueden establecer responsabilidades.

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación de Javier Milei en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia Foto: Captura de pantalla LN+

Qué dijo Juan Bautista Mahiques

En un diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Mahiques afirmó: “Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”.

“El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, agregó.

Juan Bautista Mahiques. Foto: NA.

Respecto al pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación, el ministro aclaró: “Respeto la Comisión Libra, que es una comisión como otras (en la Cámara de Diputados). Recuerdo la comisión de juicio político contra la Corte, estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”.

Qué dicen las nuevas investigaciones del caso $LIBRA

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.