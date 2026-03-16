La Comisión Investigadora del caso $LIBRA es presidida por el diputado Maximiliano Ferraro. Foto: Prensa Diputados

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo este lunes que el caso por la criptomoneda $LIBRA es una “estafa y un hecho de corrupción millonario”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Además, los ex integrantes de la comisión investigadora anunciaron que resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal por “entorpecer la causa” y requerir que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”.

Diputados piden que Karina y Javier Milei declaren por el caso $LIBRA. Foto: via REUTERS

En esa línea, se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, expresó Ferraro.

También decidieron los legisladores opositores pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló Ferraro.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA”, consignó.

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Además, la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

También expresó Ferraro el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa”. “Vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión convocando a periodistas”, anticipó y sostuvo que “mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”.

La Justicia encontró mensajes entre Javier Milei y Mauricio Novelli

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.

A comienzos de marzo de este 2026, los investigadores detectaron en los dispositivos de Novelli versiones preliminares de un convenio de confidencialidad suscrito entre el jefe de Estado argentino y Davis. Cabe recordar que, el 30 de enero del 2025, ambos mantuvieron un encuentro en Casa Rosada gestionado por el propio Novelli.

Tras la reunión en Casa Rosada, la empresa Kelsier Ventures de Davis había manifestado públicamente su entusiasmo. “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, expresó.

El colapso de la moneda disparó miles de denuncias por parte de inversores damnificados. Actualmente, el caso se tramita en tribunales de Argentina y Estados Unidos, con expedientes que involucran no solo al presidente, sino también a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.