Javier Milei junto al presidente de Hungría, Tamás Sulyok. Foto: EFE

El presidente argentino, Javier Milei, participó este sábado como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la capital húngara, Budapest, donde expresó en su discurso la importancia de “la moral como política de Estado”, para luego volver a cuestionar el socialismo y a los modelos de intervención estatal. En su participación estuvo acompañado de la secretaria de la presidencia, Karina Milei y del canciller, Pablo Quirno.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le manifestó Milei a Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.

Javier Milei en Hungría junto a Viktor Orbán. Foto: NA

En respuesta, Orbán agradeció la presencia de Milei en su país: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

Milei defendió su gestión y el rumbo económico de la Argentina

Durante su exposición en la CPAC, Milei defendió su modelo económico: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. En su afirmación precisó que se trató de una reducción del 30% en el gasto público en términos reales.

A su vez, se refirió a la eliminación de la emisión monetaria. En ese sentido, Milei remarcó que todas estas medidas le permitieron a la Argentina evitar la hiperinflación y mejorar los índices económicos.

“Pasamos de una inflación que viajaba al 15.000% anual a niveles cercanos al 30%”, resaltó. En esa misma línea, expresó que la pobreza descendió del 57% al 30%.

“Cuando una sociedad elige la libertad, las cosas mejoran”, lanzó. Y resaltó su posición ideológica: “Cuando (una sociedad) elige socialismo, las cosas empeoran”.

“La planificación centralizada fue un error garrafal que condujo al fracaso”, expresó respecto de este tema y cuestionó experiencias como la de la Unión Soviética, Cuba y Venezuela.

A continuación, criticó la gestión europea al afirmar que “durante décadas priorizó la conveniencia política por sobre lo moral”. “En nombre de la compasión, atacaron la propiedad; en nombre de la igualdad, destruyeron el mérito”.

Y sentenció que ese tipo de políticas se vinculan con la situación migratoria de Europa: “Cada frontera abierta es un padrón electoral expandido”.

Por último, elogió la postura de Orbán respecto de la inmigración y lo definió como “un líder de coraje excepcional”. “Fue el primero en decir que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad, sino de irresponsabilidad”.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Foto: EFE.

En otro pasaje, Milei alertó sobre una “reconfiguración del orden global” y afirmó que “la etapa de cooperación internacional sin un rumbo moral definido llegó a su fin”. En ese marco, expresó su apoyo a iniciativas promovidas por Donald Trump y remarcó la importancia de que los países actúen con “principios firmes y coordinación”.

Asimismo, sostuvo que la Argentina tiene el potencial de transformarse en un proveedor de energía para Europa y aseguró que el país está atravesando una “ola de inversiones” en ese sector. “Para 2030 estaremos exportando más de 30 mil millones de dólares anuales”, indicó.