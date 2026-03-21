Javier Milei en Hungría junto a Viktor Orbán. Foto: NA

En el marco de su viaje a Hungría, donde se presentará en la CPAC, Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el que el eje central fue la inmigración.

“En la conferencia voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le comentó el presidente al líder húngaro.

“Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Y es que tampoco en Europa ha ocurrido esto. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos, la verdad. Y su visita es en un tiempo muy importante”, respondió Orbán.

Previamente, el mandatario había mantenido un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en la residencia oficial de la ciudad de Budapest.

Javier Milei junto al presidente de Hungría, Tamás Sulyok. Foto: EFE

Posteriormente, el libertario disertará en en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, encabezado por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.