Pérez Esquivel - Críticas al Gobierno

Adolfo Pérez Esquivel abrió la audiencia pública por la Ley de Glaciares con un contundente discurso. El activista de 94 años, que fue ganador del premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos humanos con métodos no violentos frente a las dictaduras militares de América Latina, respaldó a los pueblos originarios y sostuvo que se violó más de una ley en la reducción de participantes.

Adolfo Pérez Esquivel en la audiencia pública por la Ley de Glaciares: qué dijo

“En mi vida he viajado por todos los rincones del mundo y me he encontrado en países que no tienen agua. El agua no es una mercancía, es un derecho que no se le puede quitar al pueblo”, sentenció. Además, cuestionó: “¿Qué va a pasar con las más de 100.000 personas que quieren exponer? Es inaceptable para la democracia que en una audiencia pública que solo se le otorgue la palabra al 0,5%”. Y apuntó contra una “violación sistemática del derecho del pueblo”.

Pérez Esquivel

Además, Esquivel cuestionó: “¿Qué nos garantiza que esos escritos o videos sean oídos por los representantes del pueblo argentino? Ustedes los diputados tienen que darnos respuesta". Sumado a eso, les reclamó su responsabilidad por darle el espacio que “se merecen los pueblos indígenas.”

“Nos olvidamos de los hermanos indígenas. Esto es lo que el Papa Francisco llamaba ”los descartables". Tienen rostro, sentido, vida, son culturas que se están marginando”, demandó. Y continuó: “Existe una obligación legal del Estado de tener el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Dado que está en juego la preservación de su cultura”.

También se refirió al inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional que busca asegurar la participación ciudadana en lo referido a recursos naturales; al Acuerdo de Escazú, “norma sobre la que se basa legalmente esta convocatoria”.

Audiencia pública por la Ley de Glaciares Foto: Copilot AI por Canal 26

Nombró además el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por la Ley N°24.071 y dispone: “reconocer el derecho a los integrantes de los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa libre e informada. La gente no puede participar si no sabe de lo que se trata". Defendió una vez más la necesidad de la participación pública en decisiones de cuestiones ambientales y a la escucha de la población que vive en zonas rurales.

“La contaminación que va a haber en el medio ambiente va a provocar daños en la salud de la población por la megaminería”, agregó y apuntó a las provincias que conforman la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre como “culpables”. En última instancia, finalizó: “Piensen cuándo votan qué votan”.