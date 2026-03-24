Marcha por el Día de la Memoria:

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

Este Día de la Memoria, Verdad y Justicia, organismos de Derechos Humanos concentran en Plaza de Mayo en un 24 de marzo muy simbólico al cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar en la Argentina.

Por tanto, se llevarán a cabo movilizaciones en las ciudades más importantes del país, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

Las movilizaciones de este 24 de marzo

A las 16.30 será el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, este sábado y domingo se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

“A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos”, informó la central en su cuenta de X.

Por su parte, la UOM difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.