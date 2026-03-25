El mandatario dijo que la provincia está preparada para entrar en la nueva etapa del GNL. Foto: Diario Río Negro

En el marco de una gira estratégica por Houston, Estados Unidos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó un plan para acelerar la monetización de los recursos no convencionales de la provincia. Durante el evento “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, el mandatario confirmó que el próximo 19 de agosto se pondrá en marcha el proceso de licitación de 15 nuevos bloques con alto potencial en la formación.

La iniciativa, que será coordinada por la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), busca consolidar a la región como un polo exportador global, aprovechando la ventana de oportunidad que ofrece el mercado energético internacional. Para atraer a los principales jugadores del sector, Figueroa adelantó un paquete de medidas diseñado para que Neuquén sea “altamente competitivo frente a otros mercados globales”. Entre los puntos más destacados del nuevo esquema legal y tributario, se encuentran:

Regalías diferenciales: el gobernador remarcó que las alícuotas para el Gas Natural Licuado (GNL) en la provincia ya representan “menos de la mitad de lo que se tributa en Estados Unidos” .

Exenciones impositivas: se confirmó que no se cobrará el impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas en las etapas previas a la producción de GNL, eliminando costos en la cadena de valor.

Tasa cero: las exportaciones resultantes de estos proyectos estarán gravadas con una alícuota del 0%.

Foco en el metano: el equipo económico provincial trabaja en establecer una tasa aún más baja específicamente para este recurso.

Ante los inversores en Estados Unidos, Figueroa hizo hincapié en que la región experimentó una transformación histórica. Según el gobernador, Neuquén pasó “de la escasez a la abundancia”, un proceso impulsado por la alineación estratégica con el Gobierno Nacional y el desarrollo de infraestructura clave.

“En Houston compartimos un panel junto a Daniel González y Alberto Weretilneck. Necesitamos atraer inversiones para monetizar nuestros recursos en un tiempo acotado, con seguridad jurídica, política y una región con paz social”, expuso a través de sus redes sociales oficiales. “Estamos preparando, trabajando en equipo, toda la estructura necesaria para transitar esta nueva etapa vinculada al GNL; donde la llegada de inversiones y de nuevos actores contribuye a generar un círculo virtuoso de desarrollo para la provincia”, agregó.