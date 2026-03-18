Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

En el marco del IEFA LatAm Forum 2026, uno de los encuentros de negocios más relevantes de la semana en la Argentina, el gobernador Rolando Figueroa habló del desarrollo energético en Neuquén y Río Negro y aseguró que este tipo de inversiones se sostiene sobre políticas de Estado claras y de largo plazo.

“En Neuquén y Río Negro tenemos políticas de Estado en los hidrocarburos a largo plazo, y eso al inversor lo atrae”, afirmó el mandatario, al tiempo que remarcó que ambas provincias lograron consolidar un entorno de estabilidad política y seguridad jurídica.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

“Cuando uno habla de eficiencia pareciera que es de un solo sector, pero en realidad toda la cadena tiene que colaborar”, afirmó, y agregó que la sustentabilidad social también depende del accionar estatal.

“Los hidrocarburos forman parte de una estrategia sostenida en el tiempo, que brinda previsibilidad y confianza a los inversores”, sentenció.

En ese contexto, añadió que “este modelo es el que permite proyectar una nueva etapa de crecimiento, con horizonte más allá de 2030, impulsada por el desarrollo del GNL”.